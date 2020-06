Investimenti sostenibili, l’Unione Europea stabilisce criteri e obiettivi

Quando un’attività economica è davvero sostenibile dal punto di vista ambientale? La risposta a questa domanda arriva dall’Unione Europea: mercoledì, infatti, il Parlamento Europeo ha dato il via libera definitivo a una nuova legislazione sugli investimenti sostenibili. Una normativa che permette di prevenire il “greenwashing” e incentivare la “finanza verde”, puntando ad una Unione Europea neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio entro il 2050, come stabilito nell’European Green Deal.

Sono sei gli obiettivi ambientali indicati nel testo, che consentono di dichiarare un’attività economica come sostenibile dal punto di vista ambientale. In particolare, tale attività deve contribuire ad almeno uno degli obiettivi approvati, senza danneggiare significativamente nessuno degli altri:

“Tutti i prodotti finanziari che si dichiarano sostenibili dovranno dimostrarlo secondo criteri rigorosi e ambiziosi dell’UE – ha dichiarato il relatore della commissione affari economici Bas Eickhout . – La legislazione prevede anche un chiaro mandato alla Commissione per iniziare a definire le attività dannose per l’ambiente. La graduale eliminazione di tali attività e investimenti è importante per raggiungere la neutralità climatica , tanto quanto il sostegno alle attività decarbonizzate”.

La Commissione stima che l’Europa abbia bisogno di circa 260 miliardi di euro all’anno di investimenti supplementari per raggiungere i suoi obiettivi climatici ed energetici entro il 2030. In una risoluzione del 15 maggio scorso, i deputati avevano chiesto che gli investimenti del Piano di ripresa COVID-19 siano considerati prioritari se coperti dal Green Deal.

“La tassonomia per gli investimenti sostenibili è probabilmente lo sviluppo più importante per la finanza dopo la contabilità – ha affermato la negoziatrice capo della commissione per l’ambiente, Sirpa Pietikainen. – Rendere più verde il settore finanziario è un primo passo per fare in modo che gli investimenti servano alla transizione verso un’economia neutrale dal punto di vista delle emissioni di carbonio”.