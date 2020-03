Iorestoacasa, contenuti culturali e green sul sito lanciato da Legambiente

Anche Legambiente aderisce alla campagna #iorestoacasa e lancia iorestoacasa.legambiente.it, un sito web che raccoglie letture, approfondimenti, dossier e dirette web di eventi nazionali realizzati dall’associazione ambientalista, ma non solo.

Sulla piattaforma l’associazione propone ai cittadini anche buone pratiche, giochi per bambini, curiosità che spaziano da frutta e ortaggi di stagione alle ricette culinarie, come l’E-book Campania Terra dei Cuochi. Ed ancora, le grandi inchieste ambientali realizzate da Nuova Ecologia, come “C’erano una volta i ghiacciai”, “Post Sisma dalla parte di chi resiste”, “Mal D’Africa”.

Per gli appassionati di musica e film

Disponibile anche una ricca playlist di canzoni green e film. Da “A Hard Rain’s A-Gonna Fall” di Bob Dylan a “Mother Nature’s Son” dei Beatles a “Picnic all’inferno” di Piero Pelù.

Nella sezione ecocineforum, iorestoacasa.legambiente.it raccoglie documentari e film d’animazione e poi una selezione di video naturalistici, realizzati nell’ambito di progetti life che vede impegnata anche l’associazione, come quello dedicato alla Scarpetta di Venere. Tra le altre clip caricate sul portale: “Droni per la vigilanza ambientale”, “#ChangeClimateChange, cambiamo il cambiamento climatico!”, e poi la “Canzone circolare” di Elio e le Storie Tese.

Stefano Ciafani, Presidente nazionale di Legambiente, sottolinea quanto la situazione sia difficile per il Paese, ma anche per chi

“come noi è abituato a lavorare ogni giorno, a servizio del prossimo, con i cittadini, le associazioni, le istituzioni, le imprese, con un corpo a corpo continuo, per cambiare in meglio il Paese. Come sempre è successo nella storia della nostra associazione – dagli interventi fatti in emergenza per aiutare le persone o recuperare le opere d’arte dopo un terremoto o un’alluvione o per ripulire il litorale dagli idrocarburi sversati in mare – anche questa volta non stiamo fermi”.

I volontari di Legambiente sono infatti impegnati in diverse città, per dare una mano alle amministrazioni, alla polizia municipale, alla protezione civile e per fornire assistenza alle persone che non possono andare a fare la spesa.