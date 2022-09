Puliamo il mondo 2022, volontariato ambientale “per un clima di pace”

“Per un clima di pace” è il messaggio che unirà le iniziative di Puliamo il mondo 2022. La campagna di volontariato ambientale di Legambiente, edizione italiana di Clean Up the World, compie trent’anni e dedica l’edizione 2022 alla giustizia sociale e climatica per riqualificare i territori e all’aspirazione di pace.

«Contro la guerra, ogni forma di violenza, odio e discriminazione, per la pace e il rispetto delle diversità, per la giustizia sociale e climatica, per difendere il diritto di vivere in un paese pulito e civile», dice Legambiente. Le date ufficiali dell’iniziativa sono state posticipate per le elezioni politiche. Puliamo il mondo 2022 si svolgerà dunque il 30 settembre, il 1 e 2 ottobre con eventi di pulizia e volontariato in tutta Italia.

Puliamo il mondo 2022, giustizia climatica e sociale

Saranno infatti tre giorni di volontariato ambientale lungo la penisola per ripulire strade, piazze, parchi urbani, spiagge e sponde dei fiumi dai rifiuti abbandonati. In questo modo si vuole restituire alle comunità siti lasciati al degrado e promuovere percorsi di coesione sociale e valorizzazione delle comunità.

Puliamo il Mondo è una campagna nota in tutto il globo con il nome di Clean up the World, un’iniziativa nata spontaneamente sotto i principi di rispetto per l’ambiente e solidarietà.

«Abbiamo costruito territori di pace, dove giustizia ambientale significa anche giustizia sociale – dice Legambiente sul sito della campagna – Riappropriarsi e riqualificare uno spazio pubblico tramite la transizione ecologica, restituendolo agli abitanti in un clima di dialogo e inclusione delle frange più emarginate della popolazione, è un grande gesto di giustizia sociale. Luoghi in cui i diritti e l’accoglienza non sono negati a nessuno, che sia in fuga da una guerra, dagli effetti dei cambiamenti climatici o semplicemente in cerca di un futuro migliore.

Oggi più che mai è necessario dimostrare come le comunità siano fautrici di una società che promuove la pace e il rispetto della diversità, rifiutando la guerra, ogni forma di violenza, di odio e discriminazione; per questa ragione il messaggio della trentesima edizione di Puliamo il Mondo è “PER UN CLIMA DI PACE”».

