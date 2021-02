Acea Ato 2 presenta il nuovo sportello digitale

In quest’ultimo anno le difficoltà sono state parecchie ed il digitale si è rivelato una risorsa fondamentale per tutti, compresi i cittadini che si sono avvicinati alle nuove tecnologie e hanno potuto abituarsi al cambiamento. Proprio in quest’ottica si inserisce il nuovo servizio offerto da Acea Ato 2: uno sportello digitale, che consente a tutti gli utenti di gestire qualsiasi operazione senza doversi recare personalmente negli uffici fisici della società. Un progetto che è stato avviato in via sperimentale a novembre scorso, ma che ha trovato piena realizzazione dall’inizio del 2021, in un momento cruciale.

Lo sportello digitale di Acea Ato 2 è differente rispetto all’applicazione già esistente, MyAcea, che consente di accedere alla propria area riservata. Si tratta infatti di un servizio che va a sostituirsi in toto allo sportello fisico, perché si ha la possibilità di parlare con un operatore in carne ed ossa: semplicemente lo si fa attraverso un monitor. In questo modo non si perde il contatto umano e si riescono a gestire interamente tutte le pratiche da casa, con meno rischi e minori perdite di tempo.

Scopriamo meglio come funziona questo servizio innovativo, a disposizione di tutti gli utenti.

Lo sportello digitale di Acea Ato 2: come funziona

Lo sportello digitale di Acea Ato 2 funziona proprio come lo sportello tradizionale, con un’unica differenza: non occorre recarsi personalmente negli uffici di Acea perché basta avere un PC dotato di webcam o uno smartphone ed una connessione da internet.

Per avere la possibilità di parlare con un operatore bisogna prenotare un appuntamento collegandosi al sito ufficiale www.aceaato2.it e compilare l’apposito modulo online indicando giorno, orario e tipologia di servizio. Fatto ciò, si riceve una mail di conferma con tutte le indicazioni utili e una lista dei documenti necessari per la pratica richiesta.

Il giorno dell’appuntamento, si riceve una telefonata da un operatore di Acea Ato 2 che invia il link per l’accesso allo sportello digitale e fornisce tutte le indicazioni per accedervi ed avviare la videochiamata. Niente di più semplice e veloce: un servizio smart che al giorno d’oggi rappresenta una risorsa utile per i clienti.

Cosa si può richiedere allo sportello online

Come abbiamo accennato, lo sportello online è utile per gestire qualsiasi pratica che necessita di assistenza e di un operatore competente. È dunque possibile effettuare volture, variazioni contrattuali, richiedere domiciliazioni e rateizzazioni, attivare il servizio bolletta web e molto altro, comodamente da casa propria.

Un nuovo servizio che si aggiunge a MyAcea

Lo sportello online di Acea Ato 2 è senza dubbio un servizio utilissimo, specialmente in questo periodo. Bisogna ricordare tuttavia che i clienti possono gestire le proprie utenze 24 ore su 24 anche attraverso la propria area riservata, raggiungibile dall’area dedicata del sito ufficiale www.gruppo.acea.it oppure scaricando l’applicazione apposita per smartphone.

Dalla propria area riservata è possibile consultare e pagare le fatture, inviare l’auto-lettura del contatore, scaricare i contratti, segnalare un guasto e molto altro. Naturalmente però, per pratiche specifiche occorre prenotare un appuntamento presso lo sportello digitale in modo da parlare direttamente con un operatore qualificato e avere tutti i chiarimenti e le informazioni del caso.