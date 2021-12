Movimento Difesa del Cittadino, Antonio Longo nuovo presidente nazionale

È Antonio Longo il nuovo presidente nazionale del Movimento Difesa del Cittadino. Il decimo congresso nazionale dell’associazione ha portato infatti all’elezione dei nuovi vertici.

Antonio Longo è il nuovo Presidente Nazionale, Vicepresidenti sono Eugenio Diffidenti, Peppino Nuvoli, Enrichetta Guerrieri e Cristina Rosetti.

«Sono particolarmente felice di presiedere il Movimento Difesa del Cittadino nel 35° anno di vita dell’associazione. Ringrazio i delegati che all’unanimità mi hanno manifestato la loro fiducia affidandomi la responsabilità di rilanciare e consolidare la presenza MDC in un momento di particolare difficoltà per il Paese, per le famiglie e le imprese a causa della pandemia», ha detto Longo dopo l’elezione a presidente del Movimento Difesa del Cittadino, al congresso nazionale che si è svolto sabato.