Tanti passeggeri attendono ancora il rimborso dei voucher Alitalia mai utilizzati. Federconsumatori chiede al Ministero dello Sviluppo Economico di accelerare l’avvio dell’iter previsto per l’inoltro delle richieste di risarcimento

Alitalia, passeggeri in attesa di rimborso. Federconsumatori: sbloccare la procedura

Sono tanti i cittadini che attendono il rimborso dei voucher turistici emessi da Alitalia e mai utilizzati; settimane fa, infatti, anche Federconsumatori aveva sollecitato il Ministero dello Sviluppo Economico ad attivare e rendere finalmente operativa la procedura per la richiesta di risarcimento.

Alitalia, passeggeri lamentano totale assenza di risposte

Il Decreto Legge 121 del 2021 – spiega l’associazione – ha stanziato 100 milioni di Euro per il rimborso dei voucher inutilizzati a causa della pandemia e della cessazione del servizio da parte di alcune compagnie aeree. Successivamente il Decreto Legge 152/2021 ha ulteriormente definito la destinazione di tali fondi per i voucher emessi da Alitalia, rinnovandoli anche per il 2022.

“Nonostante ciò, a mesi di distanza, i passeggeri ancora attendono l’avvio dell’iter previsto per l’inoltro delle richieste di risarcimento – afferma Federconsumatori -: sono centinaia i cittadini che, avendo anche presentato la domanda di rimborso tramite il form predisposto dall’Amministrazione straordinaria, lamentano spesso la totale assenza di risposte, sollecitando il nostro intervento”.

L’associazione chiede, dunque, al Ministero dello Sviluppo Economico di accelerare le procedure, per permettere ai cittadini di rientrare in possesso degli importi, spesso anche ingenti, dei voucher di cui non hanno mai potuto usufruire.

“I cittadini coinvolti sono stanchi di aspettare – conclude l’associazione – specialmente ora che si trovano in difficoltà nel fronteggiare gli aumenti dei costi energetici e di molti beni di prima necessità”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!