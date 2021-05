Gli italiani davanti alla ripartenza, le attività che non vedono l’ora di fare

Ripartenza per fare cosa? Un anno e mezzo di pandemia lasciano il segno e gli ultimi mesi hanno insegnato agli italiani che non è facile uscire dalla situazione di emergenza per tornare alle abitudini quotidiane. Hanno insegnato anche che nella lista dei desideri ci sono cose tanto semplici quanto grandiose, dopo l’anno e mezzo vissuto: fare una gita, mangiare una pizza fuori casa, organizzare una grigliata con gli amici, anche solo fare colazione al bar. Tutto quello che non si è potuto fare e che la ripartenza di questi mesi promette agli italiani. I piccoli grandi piaceri della vita.

Gli italiani davanti alla ripartenza

Un’indagine fatta da italiani.coop all’inizio di maggio, insieme a Nomisma, ha fotografato l’atteggiamento dei connazionali nei confronti della ripartenza.

In linea generale, anche se la pandemia non è finita, quasi un italiano su due è pronto a ricominciare, pur essendo disponibile a fare ancora qualche sacrificio. All’inizio di maggio (quando è stata fatta l’indagine) il 68% degli intervistati ritiene che il coronavirus sia un problema da non sottovalutare. Consapevoli delle difficoltà, però, quasi un italiano su due (il 44%) era d’accordo già all’inizio del mese con la scelta di riaprire e con le misure di contenimento decise. Non mancava però un 27% convinto che si potesse aspettare un po’ di più e un 10% che invece credeva che si sarebbe potuto riaprire già da tempo.

Quasi un italiano su due si sente più o meno in sicurezza nel tornare ad uscire. Il 47% degli intervistati ritiene infatti che non si dovrebbero correre troppi rischi seguendo le misure di contenimento previste. Tra i più fiduciosi a riguardo, i baby boomers e i giovani Millennials oltre che la GenZ.

Vorrei… e (quasi) posso

Ma cosa è il “ritorno alla normalità” per gli italiani ai blocchi di ripartenza? Sono le attività all’esterno, quelle sociali, i piccoli piaceri della vita, la compagnia degli amici.

Il 53% degli italiani non vede l’ora di fare una gita o un viaggio di piacere fuori regione. Il 45% sogna di mangiare una pizza al ristorante. Il 30% di fare una grigliata in giardino con gli amici. Il 26% non vede l’ora di andare al cinema. Il 22% di fare colazione seduto al bar. Il 13% di andare al museo o a teatro.