Il Progetto Orchidea e la Rete di Agricoltura Sociale

Il progetto Orchidea, finanziato dal Ministero del lavoro e delle Politiche sociali, ha il duplice obiettivo di offrire al welfare l’occasione di operare un cambiamento importante dal punto di vista dei servizi socio-sanitari, grazie alle attività svolte in contesti non medicalizzati per la cura e l’inserimento socio-lavorativo. Orchidea, infatti, sta per “Organizzare e Rigenerare Contrastando gli Handicap e Includendo i Disabili ed Anziani“.

L’ente capofila di questa iniziativa è UILDM sezione di Mazara del Vallo, mentre il Movimento Difesa del Cittadino ed il circolo di Legambiente Francesco Lojacono sono i partner.

Il progetto Orchidea: di cosa si tratta

Il progetto propone la creazione di percorsi didattici e socio-riabilitativi, formativi ed educativi rivolti a soggetti disabili del territorio, persone svantaggiate, famiglie e associazioni; la produzione agricola orientata ad offrire opportunità di integrazione ed inclusione sociale è finalizzata all’inserimento lavorativo a favore di persone che presentano forme di svantaggio psico-fisico oppure di disagio sociale, con prodotti che saranno trasformati e commercializzati attraverso i canali commerciali.

Per raggiungere questi obiettivi il progetto si struttura in 3 corsi di formazione:

– Attività agricole: produzione piante, ortaggi, ecc.;

– Attività artigianali: manutenzione e riparazione macchinari agricoli, da orto e manutenzione spazi;

– Gestione rifiuti: normativa sulla gestione del riciclo e riutilizzo dei rifiuti.

Successivamente ai corsi, i partecipanti sono coinvolti in un percorso di terapia occupazionale formazione-lavoro, consistente in un tirocinio presso aziende agricole aderenti alla rete del progetto.

Tra le azioni previste nel progetto c’è dunque la realizzazione di una Rete di Agricoltura Sociale ed il Movimento Difesa del Cittadino, come partner di progetto, è alla ricerca di realtà interne al mondo dell’agricoltura sociale che abbiano interesse a partecipare – a vario titolo – alle attività di progetto.

Nello specifico, oltre alla principale attività, che è quella di ospitare i tirocinanti, sarà possibile organizzare sessioni di co-ideazione e co-progettazione, in presenza o attraverso strumenti telematici, di interventi territoriali in ambito agrisociale, anche in funzione della partecipazione a eventuali future call istituzionali e/o a bandi di finanziamento.

Progetto Orchidea, per saperne di più

La proposta è dunque quella di accogliere aziende, enti, associazioni, organismi culturali ed istituzionali, consulte, comitati di quartiere e di cittadini, organi di informazione, all’interno della rete del progetto, e di avviare un percorso di collaborazione che – pur al momento senza alcun ritorno economico – possa in futuro aprire le porte a nuove iniziative nel campo dell’agricoltura sociale, aiutando la circolazione delle informazioni, alimentando il tessuto sociale del progetto e dando ai partecipanti l’opportunità di entrare in contatto con altre realtà simili.

Non sarà MDC a gestire direttamente la rete, ma il tutto sarà coordinato da Uildm Mazara del Vallo, capofila del progetto.

Qualora siate interessati agli scopi del progetto e vogliate maggiori informazioni, potete inviare una richiesta all’indirizzo info@mdc.it, visionare gli indirizzi del progetto in calce, o a contattare telefonicamente i referenti del Progetto per MDC:

Davide Mottola – Responsabile Creazione Rete, al numero 347.4621882 (dal 03 al 17/08 e dal 30/08/2021 in poi), dalle ore 14.30 alle 19.00.

Dott. Fabio Cirina – Referente del progetto per MDC, al numero 393.1738096 (dal 18 al 29/08/2021).

Sito web MDC: http://www.difesadelcittadino.it/portfolio-item/orchidea/

Sito web Progetto Orchidea: https://www.orchideaproject.org/

Pagina Facebook Progetto Orchidea: facebook.com/UILDMOrchidea