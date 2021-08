Superbonus 110%, decalogo Noi&UniCredit: “Il Superbonus, lo conosci davvero?”

Cos’è il Superbonus? Chi sono i beneficiari? Quali sono le modalità di accesso al Superbonus? A queste e a molte altre domande risponde il nuovo decalogo Noi&UniCredit dedicato al Superbonus 110%.

Realizzato in collaborazione con le 14 Associazioni dei consumatori partner illustra, con un linguaggio semplice e “non tecnico” le agevolazioni previste dal Decreto Rilancio e le modalità per usufruirne.

Cos’è il superbonus?

Il Superbonus 110% è un’agevolazione fiscale prevista dal Decreto Rilancio (DL n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 77/2020) che consente di portare in detrazione dalle imposte il 110% delle spese effettuate per specifici interventi antisismici, di efficientamento energetico, per l’installazione di impianti fotovoltaici, la realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici e l’eliminazione delle barriere architettoniche.

Le nuove misure non sostituiscono ma si aggiungono alle detrazioni previste dalla precedente normativa per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Il Superbonus 110% si applica alle spese documentate sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Il DL n. 59 del 2021, in corso di conversione, ha previsto nuove scadenze per alcuni beneficiari, in particolare per i condomìni, ai quali spetta la detrazione del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.

I beneficiari del superbonus

Il bonus riguarda prime e seconde case, edifici plurifamiliari o unifamiliari e possono richiederlo:

• i condomìni

• le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni) che detengono una singola unità immobiliare o edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari possedute da un unico proprietario o in comproprietà tra più persone fisiche

• gli Istituti autonomi case popolari (IACP)

• le cooperative di abitazione a proprietà indivisa

oltre a una serie di enti e organizzazioni.

Gli interventi trainanti

Sono interventi che accedono direttamente alla detrazione fiscale del 110% e sono di tre tipologie:

• l’isolamento termico delle superfici che interessano l’involucro dell’edificio (il c.d. cappotto termico), compresa la coibentazione del tetto;

• la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni degli edifici oppure sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che però siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

• gli interventi antisismici.

Gli interventi trainati

Sono gli interventi che rientrano nel Superbonus in quanto eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti:

• interventi di efficientamento energetico previsti dall’art. 14 del DL n. 63/2013, ad esempio l’installazione di pannelli solari, schermature solari o la sostituzione degli infissi;

• interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici;

• interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

• interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16-bis, c. 1, lett. e) del TUIR.

Limiti di spesa

La detrazione prevista dal Superbonus è calcolata su un ammontare di spesa che non può essere superiore a determinati limiti, in relazione al tipo di intervento eseguito. Per gli interventi trainanti, i limiti di spesa sono pari a:

• € 50.000 per gli interventi di isolamento termico (per gli edifici con più unità immobiliari € 40.000 o 30.000 a unità immobiliare);

• € 30.000 per gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (per gli edifici con più unità immobiliari € 20.000 o 15.000 a unità immobiliare);

• € 96.000 per gli interventi di riduzione del rischio sismico (per gli edifici con più unità immobiliari € 96.000 a unità immobiliare). Per gli interventi trainati, invece, occorre far riferimento alle norme relative ai singoli interventi.

Per leggere tutto il decalogo, CLICCA QUI.