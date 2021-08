Green pass e viaggi all’estero, cosa bisogna sapere?

Green pass e viaggi all’estero (e non solo), altro capitolo che può creare dubbi in questa seconda estate di pandemia. Cosa bisogna sapere e dove trovare le informazioni che servono? Chi può viaggiare dall’estero in Italia col green pass? I bambini devono fare il tampone?

Viaggi all’estero, l’elenco dei paesi

Per conoscere le disposizioni che si applicano nei viaggi da e per l’estero, bisogna consultare le regole che si applicano nei diversi paesi, divisi in diversi elenchi a seconda del rischio e delle normative che applicano. È bene dunque consultare i siti dedicati, come viaggiaresicuri.it dove si trovano le informazioni sui viaggi da e per l’estero e l’elenco dei paesi con le relativa normativa.

Ad esempio nell’elenco C ci sono gran parte dei paesi europei. Per quanto riguarda gli spostamenti dall’Italia, in base alla normativa italiana, gli spostamenti verso i paesi di questo elenco sono consentiti senza necessità di motivazione (fatte salve eventuali limitazioni previste in Italia su base regionale). È sempre possibile però che questi Paesi prevedano restrizioni all’ingresso. E quindi è meglio consultare sempre la scheda del paese di interesse per verificare eventuali restrizioni, cosa che vale anche per i paesi dell’elenco D (qui ci sono anche Canada, Australia, Regno Unito e Stati Uniti).

Ci sono poi i paesi soggetti a misure speciali: Bangladesh, Brasile, India e Sri Lanka che fanno parte dell’Elenco E.

Green pass e viaggi, le FAQ

Per quanto riguarda green pass e viaggi, alcune indicazioni vengono poi dal sito dedicato alla Certificazione verde Covid-19, nelle Faq dedicate ai viaggi.

Chi può viaggiare dall’estero in Italia col green pass?

La Certificazione verde COVID-19 semplifica l’ingresso in Italia dai Paesi dell’Unione europea e altri Paesi dell’area Schengen. Per entrare in Italia, la Certificazione verde COVID-19 del viaggiatore deve attestare una delle seguenti condizioni:

aver completato il ciclo vaccinale prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni

prescritto anti-SARS-CoV-2 da almeno 14 giorni oppure esser guariti da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo)

da COVID-19 (la validità del certificato di guarigione è pari a 180 giorni dalla data del primo tampone positivo) oppure aver fatto un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore prima dell’ingresso in Italia con esito negativo. I minori al di sotto dei 6 anni sono esentati dall’effettuare il tampone pre-partenza.

È possibile l’ingresso in Italia con le Certificazioni emesse dai rispettivi Paesi anche da Israele, Stati Uniti, Giappone e Canada.

Attenzione perché valgono solo i vaccini riconosciuti dall’Europa. La certificazione relativamente al completamento del ciclo vaccinale deve infatti riferirsi ad uno dei quattro vaccini approvati dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech, Moderna, Vaxzevria (AstraZeneca), Janssen (Johnson & Johnson).

Fino al 12 Agosto è possibile viaggiare in Europa anche senza Certificazione verde Covid-19 esibendo le certificazioni di completamento del ciclo vaccinale, di guarigione o di avvenuto test rilasciate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie autorizzate. Per queste certificazioni valgono gli stessi criteri di validità e durata della Certificazione verde.

Devo fare il tampone se rientro in Italia dall’estero, se ho un green pass per prima dose di vaccino?

Sì, per rientrare occorre fare un test molecolare o antigenico rapido. Serve infatti un tampone o una certificazione per ciclo vaccinale completato da almeno 14 giorni per entrare in Italia, anche se hai viaggiato in un Paese europeo che accetta un certificato con ciclo vaccinale non completo.

Per viaggiare in Italia, i bambini sotto i 6 anni devono avere il green pass che provi di aver fatto un test?

No. Ai fini dell’ingresso nel territorio nazionale, i bambini di età inferiore ai sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico. E quindi dalla relativa Certificazione.

Attenzione però a chi ha più di 6 anni.

In Italia i bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde Covid-19 per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”.

Attualmente però, in caso di viaggio dall’estero in Italia, ai bambini con più di 6 anni è richiesto il tampone molecolare o antigenico rapido. Per i viaggi fuori dall’Italia, i limiti sono decisi dai singoli Paesi e possono variare in base alla situazione epidemiologica. Prima di mettersii in viaggio, bisogna dunque informarsi sui Paesi di destinazione.

Serve il green pass per prendere un volo nazionale?

Non è richiesta nessuna Certificazione se il volo è nazionale e riguarda un viaggio tra Regioni in zona bianca o gialla (cioè a basso rischio). La Certificazione può essere richiesta dal “vettore”, al momento dell’imbarco, se ci si sposta tra o verso Regioni a maggior rischio (zone arancioni e rosse).