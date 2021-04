Madri detenute con minori, Cittadinanzattiva: si vada avanti sulla proposta di legge Siani

Cittadinanzattiva, in audizione in II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, chiede una rapida discussione ed approvazione della proposta di legge C. 2298 Siani: “Case famiglia siano unico luogo destinato all’accoglienza per madri detenute con minori al seguito”

Sono 26 le madri detenute, e 28 i minori, che risultano ristretti negli istituti penitenziari, tra sezioni nido delle case circondariali e gli ICAM, secondo le statistiche pubblicate dal Ministero della Giustizia, aggiornate al 31 marzo scorso.

Cittadinanzattiva è oggi in audizione in II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sulla proposta di legge C. 2298 Siani. Un testo che – ricorda l’associazione – prevede la rimozione di una serie di limiti di natura giuridica ed economica, presenti nella normativa vigente, all’origine del problema della carcerazione dei bambini assieme alle loro madri e l’individuazione delle case famiglia protette come soluzione alternativa principale.

“La proposta di legge Siani è un punto di partenza che condividiamo con grande convinzione, e ne chiediamo per questo una rapida discussione ed approvazione, perché si pone nell’ottica di proteggere, come indicato a più riprese dalla Corte Costituzionale e dalle convenzioni internazionali, l’interesse superiore del bambino, la salute psico-fisica del minore e tutelarne il legame con il genitore come elemento fondamentale in particolare nei primi anni di vita”, è quanto affermato da Laura Liberto, coordinatrice nazionale Giustizia per i diritti – Cittadinanzattiva.

Madri detenute con minori, Cittadinanzattiva: numeri in aumento

Cittadinanzattiva sottolinea che, a fronte di un apparente e temporaneo “svuotamento” nella primavera dello scorso anno, negli ultimi mesi gli ingressi in carcere di madri detenute con figli piccoli al seguito sono tornati a crescere.

Inoltre – ricorda l’associazione – è di questi giorni la notizia di un nuovo preoccupante focolaio covid, purtroppo in espansione, all’interno della casa circondariale di Rebibbia femminile e di un caso positivo anche all’interno della sezione nido, dove la madre di un bambino di un mese di vita è risultata positiva al Covid.

Laura Liberto indica, dunque, i passi da compiere – secondo il parere di Cittadinanzattiva – per portare a pieno compimento la strada indicata dal disegno di legge:

prevedere un divieto assoluto di esecuzione della pena in carcere per le madri con bambini fino a sei anni di età ;

di esecuzione della pena in carcere per le madri con bambini ; inserire un richiamo espresso, eventualmente in sede di modifica dell’art. 284 del Codice di procedura penale, alle case famiglia protette come luoghi destinati all’accoglienza di madri e bambini (madri incinte o con bambini di età inferiore a sei anni) in alternativa agli altri luoghi ove disporre gli arresti domiciliari;

come luoghi destinati all’accoglienza di madri e bambini (madri incinte o con bambini di età inferiore a sei anni) in alternativa agli altri luoghi ove disporre gli arresti domiciliari; estendere le case famiglia protette: da un lato valorizzando realtà già esistenti, come le numerose case alloggio per nuclei di mamme e bambini già operative sul territorio e, dall’altro, puntando – attraverso convenzioni tra l’amministrazione centrale e gli enti locali – al riutilizzo, recupero e riconversione di beni confiscati alla criminalità organizzata o di beni inutilizzati nella disponibilità degli stessi enti locali.

“Tutto questo – conclude Liberto – consentirebbe di utilizzare il fondo triennale di 4,5 mln di euro – approvato con l’emendamento di Cittadinanzattiva all’ultima legge di bilancio – esclusivamente per l’accoglienza dei minori nelle case famiglia e per servizi alle mamme, soprattutto di reinserimento sociale”.