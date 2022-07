Prodotti da fumo, al via la campagna di FIT, Adiconsum e MOIGE per la verifica dell’età

Annunciata la campagna “La responsabilità è un gesto normale”: FIT, ADICONSUM e MOIGE insieme per promuovere la verifica dell’età per la vendita dei prodotti da fumo e da inalazione

I prodotti da fumo e da inalazione appaiono spesso accessibili da parte dei minorenni: nonostante la legge parli chiaro, sono ancora troppi i casi in cui, nel dubbio sull’età dell’acquirente, questi riesce a comprarli senza dover dimostrare la propria età. Per questo motivo Federazione Italiana Tabaccai (FIT), l’associazione dei consumatori Adiconsum e il Movimento Italiano Genitori (MOIGE) hanno dato vita a un’iniziativa congiunta: la campagna di informazione e sensibilizzazione “La responsabilità è un gesto normale”, annunciata oggi.

Prodotti da fumo e inalazione, la campagna per la verifica dell’età

L’iniziativa intende migliorare la prassi della verifica dell’età per la vendita dei prodotti da fumo e da inalazione e rendere tali controlli una consuetudine accettata in Italia. La campagna per questa ragione sarà rivolta sia ai rivenditori sia all’opinione pubblica. I promotori dell’iniziativa hanno anche firmato un Manifesto, che esplicita e dettaglia i valori e gli obiettivi della campagna.

La campagna, proposta da Juul Labs e realizzata col suo sostegno, sarà incentrata inizialmente a Milano, con l’obiettivo di estenderla al resto del territorio nazionale. Includerà la realizzazione di un sondaggio d’opinione, volto a indagare cosa pensino gli italiani dei divieti di vendita ai minori, compresi gli aspetti etici e legali.

È prevista inoltre la realizzazione di materiali di comunicazione rivolti al pubblico e la partecipazione a momenti di confronto istituzionale. Le associazioni coinvolte utilizzeranno anche i loro canali per coinvolgere i rispettivi associati.

“Già da tempo siamo sensibili e fortemente attivi sul tema del divieto di vendita ai minori. Questa è un’ulteriore e importante occasione per ribadire quello che, oltre che divieto di legge, deve essere un obbligo morale su cui auspichiamo la massima convergenza di tutti i soggetti interessati quali minori, famiglie, tabaccherie, punti vendita autorizzati e produttori” dichiara Emanuele Marinoni, Presidente Provinciale FIT di Milano.

“La protezione dei minori dalle forme di consumo non adatte a loro, tra cui i prodotti da fumo e da inalazione, è un fatto di civiltà e contribuisce non solo a tutelarne la salute e il sano sviluppo psicofisico, ma anche a trasmettere loro un importantissimo messaggio di rispetto della legalità, un valore che a volte viene dimenticato”, commenta Carlo de Masi, Presidente Adiconsum.

“Come genitori, condividiamo questa iniziativa di sostenibilità sociale con il chiaro obiettivo di attuare misure concrete e fattive e miranti a non consentire l’accesso dei minori a prodotti a loro non adatti e vietati dalla legge – spiega Antonio Affinita, Direttore Generale del MOIGE – Movimento Italiano Genitori. – Il rispetto delle norme a tutela dei minori sia sempre il punto di partenza di ogni iniziativa di sostenibilità da parte di filiere produttive che producono prodotti over18”.

