TikTok, Codacons presenta un esposto al Garante Privacy e all’Antitrust

Dopo la denuncia di Altroconsumo e BEUC, che avevano segnalato alla Commissione Europea e alla Rete di cooperazione per la tutela dei consumatori la violazione dei diritti degli utenti europei da parte di TikTok, anche il Codacons si rivolge alle Autorità chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma.

L’associazione ha presentato un esposto al Garante per la Privacy e all’Antitrust chiedendo l’adozione di misure urgenti tese a tutelare i minori e una maxi-sanzione nei confronti della società.

Al centro dell’accusa da parte del Codacons, il mancato rispetto delle disposizioni in tema di minori che accedono al social e la possibilità, per i minori di 13 anni, di registrarsi alla piattaforma, ricorrendo a semplici sotterfugi.

TikTok, l’esposto del Codacons

“La scrivente Associazione ritiene che gli impegni presi da TikTok non siano sufficienti a tutelare i minori dalle insidie e dai pericoli che possono trovare sui social network – scrive il Codacons nell’esposto. – I minori che frequentano i social possono essere esposti a contenuti inappropriati […] Non secondari sono le ricadute in termini di pubblicità ingannevole o occulta presente sul social, specie nel caso di Tik Tok, in cui si è già contestata l’esistenza anche di clausole vessatorie nei Termini di Servizio, che si presentano poco chiari, ambigui e comportano uno squilibrio tra il professionista che fornisce il servizio e gli utenti […]”.

“I rimedi adottati dalla società in attuazione del Provvedimento del Garante – prosegue – non sono affatto finalizzati ad una controllabilità certa e sicura del minore che si iscrive o accede sulla piattaforma, in quanto appaiono, proprio come le precedenti procedure, solamente formali e non effettive, né tantomeno efficaci”.

Il Codacons afferma, infatti, che ad oggi l’unico rimedio visibile e fruibile per gli utenti, ed adottato da Tik Tok per assolvere all’obbligo di utilizzare un sistema di accertamento dell’età anagrafica dell’utente, è quello della richiesta iniziale di inserimento dell’età.

Un sistema facilmente aggirabile da parte dei minori che intendono iscriversi pur non avendo i requisiti.