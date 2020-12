Natale a quattro zampe, feste in sicurezza con cani e gatti

Il Natale a quattro zampe sarà un Natale più sereno. Con la famiglia lontana e nuove feste più intime, l’abbraccio del compagno pelosetto che condivide con noi la vita quotidiana diventa ancor più fonte di serenità e “consolazione”.

Con l’amico cane e il compagno gatto anche queste feste promettono di essere meno tristi. Il Natale a quattro zampe è però tale solo se non si cede alla tentazione di allungare loro i piatti delle feste, se si proteggono i pelosetti dai botti di Capodanno, se si sta attenti alle decorazioni dell’albero di Natale o del presepe, che possono diventare fonti di pericolo per i nostri amici cani e gatti.

Natale a prova di cane e gatto

Gli amici a quattro zampe sono parte della famiglia. Condividono con noi le feste ma non devono condividere panettoni e frutta secca. Né essere costretti a rintanarsi dentro un armadio se hanno paura dei fuochi d’artificio. Attenzione dunque a ciò che circonda il cane e il gatto di casa e ai “falsi amici” che possono causare spiacevoli disagi nei giorni successivi al 25 dicembre.

«Mai come in questo periodo la presenza degli animali domestici rappresenta un valido supporto emotivo per chi non può spostarsi o incontrare parenti o amici – ha detto Massimo Beccati, veterinario Ca’ Zampa -Gruppo di Centri dedicati al benessere degli animali domestici – è quindi importante ricordarsi che la loro salute non va in lockdown e anche a Natale è bene tenere a mente alcune semplici ma utili “dritte” per prevenire problemi anche gravi ma facilmente evitabili».

Allerta albero e presepe

Attenzione alle palline e alle decorazioni dell’albero di Natale, così come al muschio del presepe: è bene ricordarsi che sono potenzialmente pericolosi se ingeriti. Meglio tenerli lontano dalla loro portata oppure, nel caso delle palline, preferire quelle di legno o plastica infrangibile rispetto a quelle di vetro.

No ai cenoni a quattro zampe

Anche se non è sempre facile, è bene non cedere in tentazione nel dare al proprio animale domestico un assaggio altamente calorico dei piatti del cenone. Possono causargli problemi intestinali, dissenteria e vomito.

Sos botti di Capodanno

Come gestire il cane o il gatto che si spaventano durante l’accensione dei botti di fine anno? Innanzitutto evitare di agitarsi e di toccarlo. La sola presenza del proprietario lo tranquillizza. Consigliabile anche alzare il volume della musica per nascondere il rumore degli scoppi. In caso di segnali o comportamenti preoccupanti, è bene rivolgersi al veterinario.

Visite veterinarie sicure

Le disposizioni previste dagli ultimi decreti ministeriali prevedono restrizioni negli spostamenti, ma, salvo cambiamenti, l’uscita di casa per effettuare una visita veterinaria, o per un intervento chirurgico del cane o del gatto, è consentita. Soprattutto di fronte a sintomi preoccupanti o nuovi è sempre bene contattare il proprio veterinario. Prima di recarsi dal veterinario è inoltre necessario telefonare per valutare la necessità di una visita e concordare un orario. Infine, una volta arrivati in clinica, è importante seguire le misure di sicurezza previste, tra cui ridurre al minimo gli accompagnatori e indossare sempre la mascherina.