Progetto Orchidea, la scadenza del bando è prorogata al 28 novembre

Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è promosso da UILDM sezione di Mazara del Vallo, in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino ed il circolo di Legambiente Francesco Lojacono

La scadenza del bando Orchidea è stata prorogata al 28 novembre 2020. Il progetto, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l’annualità 2018, è promosso da UILDM sezione di Mazara del Vallo, in collaborazione con il Movimento Difesa del Cittadino ed il circolo di Legambiente Francesco Lojacono.

“Il Progetto Orchidea persegue obiettivi dal grande potenziale inclusivo verso le persone più fragili, che incontrando il mondo dell’agricoltura hanno l’opportunità di iniziare un percorso di lavoro e di crescita di grande importanza sotto il profilo sociale”.

Si sono così espressi Francesco Luongo ed Antonio Longo, rispettivamente Presidente nazionale e Presidente Onorario del Movimento Difesa del Cittadino in riferimento al Progetto Orchidea.

“Per questo – proseguono – abbiamo accolto di buon grado la decisione dell’ente capofila UILDM Sezione di Mazara del Vallo di prorogare la scadenza del bando, così da poter estendere la platea di beneficiari e soggetti interessati potenzialmente coinvolti dal progetto”.

Il progetto Orchidea

Il tirocinio, ricorda MDC, avrà la durata di 20 ore mensili per un periodo di tre mesi. La borsa tirocinio è di 200 euro al mese, ai quali si aggiungono rimborsi per le spese dovute al raggiungimento della sede di tirocinio, nel caso in cui si trovasse oltre i 30 km dal domicilio del destinatario.

Il progetto si svolge in 20 Regioni ed ha come obiettivo la promozione di pratiche che uniscano il mondo agricolo e contadino ad un programma di sviluppo orientato ai valori sociali, inclusione sociale e sviluppo di comunità locali, oltre a sensibilizzare le comunità aderenti verso i comportamenti consapevoli e stili di vita sostenibili, verso un consumo critico delle risorse e del consumo di prodotti a km 0.