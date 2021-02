Trasporto animali vivi, animalisti denunciano nave con carico di bovini in trappola

ENPA, Animal Welfare Foundation e Animal Equality denunciano una nave che, rifiutata dalla Libia per via di una malattia zoonotica, con 895 bovini a bordo, si trova al largo della Sardegna dopo due mesi di navigazione senza meta

Una nave partita dalla Spagna carica di animali vivi è stata rifiutata in Libia per via di una malattia zoonotica e ora migliaia di animali si trovano al largo delle coste italiane senza una destinazione, in viaggio in condizioni terribili da oltre due mesi. È quanto denunciano l’ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali), Animal Welfare Foundation e Animal Equality.

Una seconda nave, anch’essa partita dalla Spagna, è stata rifiutata in Libia per gli stessi motivi e si trova ora al largo di Cipro dopo settimane di navigazione senza meta.

Entrambe le navi viaggiano molto probabilmente con animali a bordo – spiegano le associazioni animaliste. – Si tratta delle navi Elbeik, che trasporta 1.776 bovini, e Karim Allah che trasporta 895 bovini. Imbarcazioni approvate dall’Unione Europea con certificato per il trasporto di animali vivi nell’UE, in particolare dalla Croazia e dalla Romania.

“La vicenda dimostra ancora una volta l’inadeguatezza dei viaggi di animali vivi anche sul territorio europeo e il dramma a cui sono costantemente e inutilmente sottoposti gli animali”, commentano le associazioni.

Trasporto di animali vivi, associazioni: diritti violati

Animal Welfare Foundation, Animal Equality ed Enpa – assistite dallo Studio Conte & Giacomini nella persona dell’Avv. Manuela Giacomini – hanno deciso di procedere contro una delle due navi, la Karim Allah, che attualmente si trova in rada al largo di Cagliari, e di segnalare la situazione al Ministero della Salute, alla Procura della Repubblica di Cagliari e Capitaneria di Porto di Cagliari.

“Chiediamo che le autorità italiane intervengano quanto prima a mettere fine a una situazione allarmante, sia per la completa violazione dei diritti di questi animali sia per il pericolo costituito da trasporti effettuati nello sprezzo delle regole igienico-sanitarie e di benessere animale anche più basilari”, affermano le associazioni.

Animal Welfare Foundation ha già segnalato la problematica alle autorità europee competenti, all’interno di numerose denunce già presentate nei mesi scorsi a sostegno dei dossier al vaglio in Europa, “proprio contro questi viaggi ingiusti, spesso operati in completa violazione delle norme europee e nazionali“, concludono.