Viaggi annullati, quali diritti? Le FAQ del Centro Europeo Consumatori Italia

In questi giorni di emergenza sanitaria, e a seguito degli ultimi provvedimenti del Governo adottati per il contenimento del Covid-19, sono tanti gli interrogativi dei consumatori alle prese con viaggi annullati o rimandati e le varie richieste di rimborso. A queste domande risponde il Centro Europeo Consumatori Italia che pubblica sul proprio sito un documento con le FAQ più diffuse.

“Districarsi fra le disposizioni normative emanate in condizioni di estrema necessità e urgenza può non essere semplice, per tale motivo – afferma Monika Nardo, coordinatrice dell’ufficio di Bolzano – il Centro Europeo Consumatori Italia pubblica, sul proprio sito, un documento contenente le risposte alle domande più ricorrenti, al fine di facilitare l’individuazione del rimedio esperibile per ciascuna delle situazioni che attualmente possono verificarsi anche in applicazione del Decreto-Legge 2 marzo 2020 n.9 recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.