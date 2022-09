Il pane più caro di sempre. Eurostat: prezzi su del 18% in un anno

È il pane più caro che mai, dice Eurostat nell’analisi del prezzo del pane. Ad agosto 2022 l’inflazione sul pane è a più 18% nella media Ue. In Italia il pane rincara del 13,5% in un anno

È il pane più caro che mai, dice Eurostat. E se l’inflazione annuale corre, l’inflazione sul pane corre molto di più e raggiunge il 18% nel confronto annuale. Ad agosto di quest’anno il prezzo del pane era infatti il 18% più alto rispetto a un anno prima, nella media europea. Con andamenti nazionali diversi. Il prezzo del pane è aumentato in un anno del 66% in Ungheria e dell’8% in Francia. In Italia l’aumento è del 13,5%, inferiore alla media europea ma comunque elevato.

«Pane, verdure, carne: il cibo è diventato più costoso – spiega Eurostat – I prezzi degli oli e dei grassi da cucina sono aumentati in modo particolarmente forte, ma anche importanti alimenti di base come il pane sono diventati notevolmente più costosi. Ciò è dovuto in particolare all’invasione russa dell’Ucraina, che ha notevolmente turbato i mercati globali poiché Russia e Ucraina sono stati i principali esportatori di cereali, grano, mais, semi oleosi (in particolare girasoli) e fertilizzanti».

E così ad agosto 2022 il prezzo del pane nell’Unione europea è in media superiore del 18% rispetto ad agosto 2021.

È un «aumento enorme», riconosce Eurostat, rispetto a un anno prima: ad agosto 2021 il prezzo del pane era in media superiore del 3% rispetto ad agosto 2020. Anche l’inflazione complessiva segna un aumento significativo ma non così ampio: è infatti compresa fra +3% e +10%.

L’inflazione sul pane per paese

L’inflazione sul pane è del 18% in UE ma con molte differenze nazionali. Alcuni paesi sono più colpiti di altri. L’inflazione più alta sul pane si registra in Ungheria (+66% ad agosto 2022), seguita da Lituania (+33%), Estonia e Slovacchia (entrambe +32%). Al di sopra della media europea ci sono fra gli altri Croazia, Polonia, Bulgaria, Romania e Grecia.

Il prezzo del pane segna una crescita minore in Francia (+8% ad agosto 2022), Paesi Bassi e Lussemburgo (entrambi +10%). Sotto la media Ue ci sono di poco la Germania (17,5%), Spagna, Danimarca e Portogallo (intorno al 15%), e fra gli altri Irlanda, Svezia, Belgio, Austria e Finlandia. In Italia il prezzo del pane rincara del 13,5% in un anno.

