EllaOne, Consiglio di Stato: anche le minorenni possono acquistare la pillola senza ricetta

Il Consiglio di Stato ha dichiarato “legittima” la decisione dell’AIFA (ottobre 2020) di eliminare anche per le donne minorenni l’obbligo di ricetta medica per l’acquisto della pillola dei 5 giorni dopo

Le donne minori di 18 anni potranno continuare ad acquistare la cosiddetta pillola dei cinque giorni dopo, “EllaOne”, senza prescrizione medica. Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha dichiarato “legittima” la decisione dell’Aifa (Determinata n. 988 dell’8 ottobre 2020) di eliminare l’obbligo di ricetta medica per l’acquisto, da parte delle donne minorenni, del farmaco utilizzato per la contraccezione d’emergenza fino a 5 giorni dopo.

EllaOne, la decisione del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha confermato, quindi, la sentenza del Tar, che aveva respinto il ricorso presentato da alcune associazioni pro vita contro la decisione dell’AIFA.

Contrariamente a quanto affermato dalle associazioni che avevano presentato il ricorso, il Consiglio di Stato ha stabilito che l’eliminazione della prescrizione medica non si pone “in contrasto da un lato con il diritto del minore ad una corretta informazione (non essendo sufficiente il foglio illustrativo di accompagnamento), dall’altra, con il diritto dei titolari della responsabilità genitoriale ovvero di chi ne fa le veci a sostituirsi al minore – pur tenendo in considerazione la sua volontà – in relazione all’età, al grado di maturità, avendo come scopo la tutela della salute psicofisica e della vita del minore nel pieno rispetto della sua dignità”.

Rileva, inoltre, che dagli studi scientifici alla base della determina AIFA risulta che “il farmaco “ElleOne” non deve essere confuso con il regime farmacologico usato per l’interruzione volontaria della gravidanza. Il meccanismo d’azione del farmaco è antiovulatorio, vale a dire che agisce prima dell’impianto dell’embrione”. Pertanto, contrariamente a quanto affermato dalle dalle associazioni che avevano presentato il ricorso, “nessuna violazione della normativa sull’interruzione volontaria di gravidanza è quindi configurabile”.

In cosa consiste la pillola dei cinque giorni dopo?

EllaOne è un contraccettivo d’emergenza che può essere utilizzato entro i primi 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto o quando il contraccettivo non ha funzionato regolarmente. Si tratta di una pillola che viene tollerata dal corpo ed è autorizzata dal Ministero della Salute.

Ogni pillola contiene 30 mg di ulipristal acetato, si tratta di una pillola da utilizzare occasionalmente e non può sostituire la contraccezione regolare. Può essere utilizzata entro 5 giorni dal rapporto, perché gli spermatozoi vivono per 5 giorni all’interno dei genitali femminili e la pillola EllaOne inibisce o ritarda l’ovulazione per 5 giorni e rende inefficaci gli spermatozoi.

Non si tratta di una pillola abortiva, ciò significa che non agisce in caso di una gravidanza già in atto. Per eventuali e rari effetti collaterali è consigliato richiedere un consulto del medico curante.

