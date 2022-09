Fiducia dei consumatori, crollo a settembre

A settembre crolla la fiducia dei consumatori. Un “calo deciso”, dice l’Istat, per la fiducia dei consumatori che scende da 98,3 a 94,8 mentre diminuisce anche l’indice composito del clima di fiducia delle imprese (da 109,2 a 105,2). Nei singoli componenti della fiducia dei consumatori, peggiorano tutte le variabili ad eccezione dei giudizi sulla situazione economica familiare e delle opinioni relative al risparmio. A segnalare il calo maggiore sono il clima economico e futuro che scendono rispettivamente da 92,9 a 81,3 e da 96,4 a 91,8; il clima personale e quello corrente si riducono moderatamente (rispettivamente da 100,2 a 99,3 e da 99,7 a 96,9).

Per i Consumatori è l’effetto del carovita, dell’aumento dei prezzi, della congiuntura economica complicatissima fra crisi dell’energia e guerra in Ucraina.

«Dopo il rimbalzo tecnico di agosto, prosegue la discesa della fiducia dei consumatori dovuta al caro bollette, al carovita e alla caduta del Governo Draghi – afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Evidentemente gli italiani non si sono fatti incantare da tutte le promesse fatte in campagna elettorale dai partiti e al momento non sperano in un futuro migliore per il nostro Paese. Non per niente precipitano sia i giudizi che le attese sulla situazione economica dell’Italia, così come le attese per la famiglia. Ora urge che il nuovo Governo sia varato al più presto e che intervenga subito contro l’inflazione galoppante e il gas alle stelle».