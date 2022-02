Giornata Mondiale delle Malattie Rare, oggi migliaia di iniziative in tutto il mondo

Oggi ricorre la Giornata Mondiale delle Malattie Rare e, in tutto il mondo, la comunità delle malattie rare e i suoi sostenitori si uniscono per condividere i loro colori e chiedere un accesso più equo alle opportunità sociali, al trattamento e all’assistenza per le persone che vivono con una patologia rara e le loro famiglie.

Migliaia le iniziative organizzate per la Giornata di oggi, in oltre 100 paesi. Eventi tra cui luminarie di edifici, raccolte fondi, eventi sportivi, conferenze scientifiche, mostre d’arte, eventi politici e molto altro.

It’s time ⌛ to join the global chain of lights if you’re living in the UTC+8 time zone!

There are already 650 illuminations posted on our website. Are you lighting up a building in your home town? Share it here 👉 https://t.co/l26L10u3bp pic.twitter.com/L5bqhayj4E

— Rare Disease Day (@rarediseaseday) February 28, 2022