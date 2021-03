Obitori e camere mortuarie, i Nas rilevano feretri abbandonati e carenze igieniche

Feretri accantonati e mancanza di igiene, sono le condizioni rilevate dai Nas in alcuni obitori e camere mortuarie, durante i controlli effettuati in ospedali pubblici e cliniche private.

I Nas hanno ispezionato 375 strutture, interne agli ospedali, e analoghe aree adibite al commiato, riconducibili ad imprese funebri private e relativi servizi cimiteriali, rilevando irregolarità in 85 di queste.

Complessivamente sono state deferite alle Autorità giudiziarie 23 persone e segnalate alle Autorità amministrative ulteriori 78, tra dirigenti di strutture sanitarie ed ospedaliere nonché titolari di imprese funebri private.

Obitori, le irregolarità rilevate dai Nas

I Nas hanno rilevato violazioni della disciplina sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, inosservanza degli obblighi della normativa anti-COVID e delle leggi regionali e di polizia mortuaria, contestando 102 sanzioni penali ed amministrative.

In particolare, tra le irregolarità accertate dai Carabinieri dei NAS, 24 interessano l’inosservanza delle misure di contenimento epidemico e della sicurezza degli ambienti di lavoro, dovuta alla mancata pulizia e sanificazione dei locali, l’assenza di percorsi separati per il trasporto delle salme e la carente formazione degli operatori circa il rischio da esposizione agli agenti biologici.

La maggior parte delle violazioni, pari a 68 tra quelle complessivamente sanzionate, sono state appurate negli ambienti adibiti alla permanenza delle salme e al commiato in presenza dei familiari, mantenuti in carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali, in presenza di distacco di intonaco, macchie di umidità e muffe, piastrellatura fessurata, mobili vetusti e arrugginiti.

Inoltre, in situazioni particolarmente gravi, sono stati riscontrati feretri lasciati per lungo tempo in ambienti promiscui in attesa di sepoltura o cremazione, false attestazioni di sepoltura di resti precedentemente riesumati, bare con perdita di liquidi e presenza di macchie di sangue.

I provvedimenti di chiusura

Due sono stati i provvedimenti di chiusura di attività, nei confronti rispettivamente di una sala settoria all’interno della camera mortuaria del cimitero di Cisterna di Latina, a causa di gravi carenze igieniche, e di una ditta funebre della provincia di Lecce, che esercitava in condizioni di incompatibilità d’impresa.

Inoltre, gli accertamenti hanno consentito di individuare il mancato adempimento agli obblighi contrattuali stipulati da agenzie ed imprese convenzionate con i Comuni e le aziende ospedaliere, circa la corretta erogazione dei servizi funebri e cimiteriali. In tale contesto sono stati deferiti due titolari di imprese funebri private per non aver rispettato gli accordi contrattuali stipulati con le P.A., fornendo un servizio inferiore rispetto ai capitolati previsti.

Obitori, alcuni casi specifici

Tra i casi più gravi rileva quello di un comune del torinese, dove i Nas hanno deferito il titolare e due dipendenti di una società gerente i servizi cimiteriali del comune, ritenuti responsabili dei reati di vilipendio di cadavere e falso per aver abbandonato, in un deposito di attrezzi, i resti umani di una persona deceduta nel 1992, oggetto di riesumazione senza essere stati più nuovamente tumulati, contrariamente a quanto attestato falsamente dagli operatori della ditta.

A Pescara, nel corso di ispezione presso l’obitorio di pertinenza della ASL, svolto durante l’aumento di decessi connessi all’emergenza COVID ed inclusione della provincia di Pescara in zona rossa, il NAS, in collaborazione con i Carabinieri dell’Ispettorato del Lavoro, ha accertato gravi carenze igienico – sanitarie ed organizzative nella conduzione dell’attività, rilevando macchie di sangue sul pavimento, sporco incrostato e perdita di liquidi dalle bare.

Tra i casi anche quello gestito dai Nas di Bologna. Nel mese di marzo 2021, il direttore sanitario dell’azienda ospedaliera-universitaria di Ferrara è stato segnalato all’Autorità Sanitaria e Amministrativa, poiché, in qualità di responsabile della camera mortuaria, non ha fornito disposizioni per attuare percorsi COVID separati e eseguire l’isolamento delle salme COVID-positive in apposito sacco impermeabile, disinfettato esternamente. Procedura che avveniva solo successivamente, nei locali della camera mortuaria, ad opera del personale dell’impresa funebre.