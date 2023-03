Telemarketing, il Garante privacy approva il Codice di condotta

Il Garante Privacy ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling. Per il Codacons si tratta di un punto di partenza contro il telemarketing selvaggio, mentre secondo l’UNC servirà a poco e chiede una modifica della legge

Novità in arrivo in tema di tutela degli utenti dal telemarketing selvaggio. Il Garante Privacy, infatti, ha approvato il Codice di condotta per le attività di telemarketing e teleselling, promosso da associazioni di committenti, call center, teleseller, list provider e associazioni di consumatori.

Il Codice acquisterà efficacia una volta conclusa la fase di accreditamento dell’Organismo di monitoraggio (Odm), organismo indipendente chiamato a verificare l’osservanza del Codice di condotta da parte degli aderenti e a gestire la risoluzione dei reclami, e la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Telemarketing, cosa prevede il Codice di Condotta

Come spiegato dal Garante in una nota, per assicurare il rispetto della normativa privacy “dal contatto al contratto”, le società che aderiranno al Codice si impegneranno ad adottare misure specifiche per garantire la correttezza e la legittimità dei trattamenti di dati svolti lungo tutta la “filiera” del telemarketing. In particolare, dovranno raccogliere consensi specifici per le singole finalità (marketing, profilazione, ecc.), informare in maniera precisa le persone contattate sulle finalità per le quali vengono usati i loro dati, assicurando loro il pieno esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy (opposizione al trattamento, rettifica o aggiornamento dei dati).

Il Codice introduce, inoltre, regole per contrastare il fenomeno del “sottobosco” dei call-center abusivi; stabilisce, infatti, che nei contratti stipulati dall’operatore con l’affidatario del servizio dovrà essere prevista una penale o la mancata corresponsione della provvigione per ogni vendita di servizi realizzata a seguito di contatto promozionale senza consenso.

Le società saranno tenute ad effettuare una valutazione di impatto nel caso svolgessero trattamenti automatizzati, compresa la profilazione, che comportano un’analisi sistematica e globale di informazioni personali.

“L’adozione del Codice di condotta da parte del Garante rappresenta un importante tassello nella lotta al telemarketing selvaggio – afferma il Garante – considerata l’ampia adesione dimostrata dai principali operatori del settore che può facilitare la diffusione nel mercato di principi e misure a tutela dei consumatori. Principi e tutele che da anni l’Autorità sta veicolando attraverso numerose e consolidate pronunce e una costante attività sanzionatoria”.

Il Codice funzionerà? Il parere delle Associazioni dei Consumatori

Il Codacons accoglie con soddisfazione la decisione del Garante per la Privacy di approvare il Codice di Condotta in materia di telemarketing e teleselling, ma lo considera “un punto di partenza“.

“Il telemarketing selvaggio diventa sempre più insostenibile e danneggia chi opera nel rispetto delle regole – afferma il presidente Codacons, Gianluca Di Ascenzo – Uno strumento che speriamo possa funzionare meglio del Registro delle Pubbliche Opposizioni, che purtroppo finora non ha portato i risultati sperati”.

In base ai dati raccolti dal Codacons, infatti, “ad oggi – nonostante il Registro conti 4 milioni di adesioni – più di 2,5 milioni di italiani iscritti al Registro continuano a ricevere telefonate commerciali da parte di call center e operatori specializzati. Il 38% circa delle telefonate commerciali ricevute dagli utenti propone contratti di forniture per luce e gas, mentre il 31% è legato al mondo della telefonia; nell’ultimo periodo cresce, inoltre, la quota delle telefonate che propongono investimenti e trading online, che raggiunge il 30% del totale”.

Meno ottimista l’Unione Nazionale Consumatori. “Già in passato si erano provati codici di condotta, ma si dimostrarono insignificanti e non servirono a nulla”, afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Il punto è che il codice di condotta è superfluo per i call center rispettosi della legge, visto che già la rispettano, mentre serve a ben poco per chi viola sistematicamente le leggi e resta impunito – prosegue Dona – Ecco perché urge una modifica della legge, che preveda indennizzi automatici per i consumatori molestati e che stabilisca che la chiamata a casa degli iscritti al Registro delle opposizioni sia considerata una pratica commerciale scorretta, sanzionabile anche dall’Antitrust, così da raddoppiare i controlli e le sanzioni”.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!