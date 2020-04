Consulenza a distanza, l’Ospedale Bambino Gesù attiva nuovi servizi

L’Ospedale pediatrico Bambino Gesù potenzia i servizi di consulenza a distanza già attivati lo scorso 25 marzo. Diabetologia, neurologia, dermatologia, malattie rare si aggiungono alle cinque unità già operative (neonatologia, allergie, alimentazione, supporto psicologico). Tramite consulenze al telefono o via web, gli specialisti dell’Ospedale forniscono informazioni e suggerimenti alle famiglie e verificano che durante la quarantena non vengano trascurate terapie, ignorati segnali di altre patologie o rimandati i necessari controlli in Ospedale.

Nei primi dieci giorni di attività delle consulenze a distanza del Bambino Gesù, sono state circa 500, complessivamente, le chiamate registrate dalle varie unità operative. Il servizio più richiesto è quello dell’ambulatorio pediatrico a distanza (06 6859 3024) con circa 250 contatti.

“In generale – rilevano gli specialisti – le famiglie chiedono conferme e rassicurazioni sull’appropriatezza delle terapie in corso, informazioni sulle proprietà e sugli effetti di alcuni farmaci, suggerimenti sul regime alimentare più adatto ai bambini e indicazioni su come affrontare questo periodo di grande stress emotivo, che nei più piccoli spesso si manifesta attraverso crisi di pianto improvviso, irritabilità e iperattività”.

Consulenza a distanza, 2 linee telefoniche

Per facilitare la comunicazione tra l’Ospedale e gli utenti sono stati creati due canali telefonici: uno per le famiglie e uno per i pediatri.

Per le famiglie è attivo lo 06 6859 3024, tutti i giorni dalle 9:00 alle 19:00. Un team di medici pediatri è disposizione per informazioni sui bisogni di salute non urgenti di bambini e ragazzi e per i piccoli pazienti che prima dell’emergenza avevano già avviato un percorso di cura presso gli ambulatori e i Pronto Soccorso del Bambino Gesù.

Mentre, esclusivamente per i pediatri delle strutture ospedaliere regionali o di libera scelta, è disponibile lo 06 6859 2088. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24, per consulti tra specialisti sulla gestione clinica dei casi pediatrici e per definire i percorsi più appropriati in caso di contagio, o presunto contagio, da COVID-19.

Diabetologia

Per i problemi di diabete il numero da contattare è lo 06 6859 4728, dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 17:00. I diabetologi forniscono indicazioni su controlli e terapie ai pazienti che hanno già avviato un percorso di cura in Ospedale, ma sono a disposizione anche dei bambini e dei ragazzi con sospetto di malattia. Coloro, cioè, che presentano sintomi come poliuria, polidipsia e calo di peso improvviso e non giustificato.

Neurologia

Per i problemi di carattere neurologico è attivo lo 06 6859 3026, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 16:00. Il team di neurologi è a disposizione delle famiglie già seguite in Ospedale e dei bambini con bisogni di salute non urgenti, la cui visita neurologica venga richiesta dal pediatra di famiglia.

In alternativa alla consulenza telefonica, è possibile mettersi in contatto con gli esperti tramite l’indirizzo email neurologia.consulenza@opbg.net.

Dermatologia

I dermatologi rispondono allo 06 6859 7071, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00. Il servizio è rivolto ai bambini e ragazzi con bisogni di salute non urgenti già seguiti presso l’Unità Operativa di Dermatologia, il cui percorso assistenziale è stato momentaneamente sospeso a causa dell’emergenza COVID 19. Nei casi in cui lo specialista, sulla base delle informazioni raccolte attraverso il contatto con la famiglia, ritenesse necessaria una visita per la valutazione clinica del problema rilevato, provvederà a dare le indicazioni per accedere alla visita in Ospedale in regime di urgenza.

Malattie Rare

Due le linee telefoniche per le malattie rare: lo 06 6859 2537, attivo dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 16:00, è rivolto a bambini e ragazzi con condizioni genetiche e malattie rare non diagnosticate; lo 06 6859 4975, dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 11:00, ai pazienti con condizioni genetiche e malattie rare diagnosticate. I servizi sono rivolti sia ai bambini e ai ragazzi già seguiti in Ospedale, sia alle famiglie che hanno bisogno di un consulto con lo specialista nel periodo in cui non è possibile accedere con le consuete modalità all’ambulatorio dedicato.