Test sierologici nel Lazio, Cittadinanzattiva chiede chiarezza sui prezzi

I test sierologici nel Lazio vengono proposti a un prezzo che varia da 22 euro a 85 euro. In media costano 40 euro. Sono tante le differenze riscontrate nei centri accreditati. E Cittadinanzattiva Lazio stamattina ha deciso di presentare un esposto alla Procura della Repubblica sui costi dei test, chiedendo chiarezza sulla difformità di prezzo.

Test sierologici, troppe differenze nei prezzi

«Questa mattina Cittadinanzattiva Lazio ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma circa i costi dei test sierologici nei centri accreditati della Regione Lazio – ha detto Elio Rosati, segretario regionale di Cittadinanzattiva Lazio – Le difformità riscontrate e segnalate dai cittadini nei centri accreditati dalla Regione Lazio ci hanno indotto a chiedere l’intervento della magistratura al fine di verificare la correttezza dei comportamenti messi in atto dalle strutture accreditate».

L’associazione denuncia tante disomogeneità nei prezzi. E chiede alla Regione Lazio di avviare un’ispezione nei centri accreditati.

«Su questo versante chiediamo certezza di informazioni, correttezza e trasparenza nelle procedure. Non è possibile avere un range che parte dai 22 euro registrati per test sierologico a Civitavecchia fino a un massimo di 85 euro segnalato a Roma. Il costo medio si aggira intorno ai 40 euro. Ma la Regione ha fissato un prezzo “sociale” di 15,23 euro. Al di là del costo inoltre vorremmo capire se le modalità sono le stesse nei centri in questione. Già oltre dieci giorni fa con l’Ordine dei medici di Roma avevamo chiesto chiarezza su questo punto. Ora a tutela della salute dei cittadini e delle loro tasche vogliamo vederci chiaro».

I test, suggerisce Cittadinanzattiva Lazio, vanno proposti al prezzo deciso dalla Regione. «Chiediamo – dice Rosati – una valutazione politica sulla necessità di svolgere tali esami al prezzo indicato tassativamente dalla Regione Lazio nei centri accreditati per poterla svolgere. Chi aderisce lo faccia al prezzo indicato dalla Regione Lazio, o altrimenti gli si neghi l’autorizzazione pubblica».