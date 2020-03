CuraItalia, UNC: per le famiglie si può fare di più

“Gli aiuti finora emersi per famiglie e consumatori sono deludenti”: così l’Unione Nazionale Consumatori sulle misure messe in campo dal Governo col decreto #CuraItalia

Bene ma si può fare di più per le famiglie. Questo il tenore del commento che l’Unione Nazionale Consumatori rilascia davanti al provvedimento del Governo, che ha approvato il decreto #CuraItalia a sostegno della sanità, dei lavoratori e delle famiglie per l’emergenza coronavirus. Un provvedimento che mette in campo 25 miliardi. Il Ministro Roberto Gualtieri ha confermato che si è deciso di utilizzare tutto l’indebitamento netto autorizzato dal Parlamento di 25 miliardi per l’emergenza Coronavirus.

UNC: aiuti deludenti per le famiglie

«Ottima notizia. Lo stanziamento di 25 miliardi è sicuramente consistente, pari ad una manovra di bilancio. Il problema, però, sono le misure previste. Se per le aziende ci sono misure importanti, gli aiuti finora emersi per le famiglie ed i consumatori sono deludenti ed insoddisfacenti – ha detto Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori – Ci domandiamo, ad esempio, perché chi ha figli fino a 12 anni potrà chiedere un congedo parentale solo fino a un massimo di 15 giorni e non per tutto il periodo in cui sono stati sospesi i servizi educativi per l’infanzia o le scuole e poi perché è prevista un’ìndennità pari al 50% della retribuzione e non al 100%».

L’associazione si sofferma anche sul tema energia. «Non sappiamo che fine abbia fatto la proposta di abolizione degli oneri di sistema per luce e gas. Speriamo che il provvedimento sia rimasto, visto che vi sarebbe un risparmio medio, su base annua, pari a 160 euro a famiglia».