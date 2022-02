San Valentino, cosa stanno comprando online gli innamorati?

Cosa stanno comprando online gli innamorati in vista di San Valentino? San Valentino è una festa che unisce (gli innamorati) e qualche volta divide, se si guarda soltanto l’aspetto commerciale di una festività che di sicuro è anche occasione per incentivare allo shopping e fare un regalo alla persona amata. Detto questo, però, è indubbio che gli innamorati cerchino regali per il/la partner, spesso online. E cosa cercano online?

Tradizione ed erotismo vanno a braccetto. Le tendenze online premiano infatti cioccolatini, ciondoli (cercati da lui), prodotti per il make up, abbigliamento intimo e sex toys (cercati soprattutto dalla popolazione femminile).

Le tendenze online per San Valentino

A tentare la classifica delle tendenze per San Valentino e dei regali più popolari cercati online è idealo, portale internazionale leader in Europa nella comparazione prezzi, che ha deciso di studiare la tematica dal punto di vista degli acquisti online: cosa comprano su Internet gli innamorati e le innamorate in vista del 14 febbraio?

Nonostante molti ritengano che non serva una ricorrenza commerciale per festeggiare la persona amata, è un dato di fatto che le vetrine dei negozi e degli shop online si affollino di idee regalo.

«In Italia, i trend del momento testimoniano una crescita di interesse per tutta la categoria della biancheria intima donna, che nella prima settimana di febbraio 2022 ha fatto registrare un balzo del +66,7% tra le ricerche online rispetto a quella precedente», dice l’indagine di idealo.

Ma i dati di maggiore interesse arrivano dall’andamento registrato lo scorso anno, quando in occasione di San Valentino tre categorie hanno fatto registrare numeri record. Al primo posto, un evergreen di questa ricorrenza, i cioccolatini che fanno dell’Italia il paese più dolce, seguiti dall’abbigliamento intimo (sia da uomo che da donna) e dai sex toys.

San Valentino fra tradizione ed erotismo

«Tra i regali prediletti per la festa dedicata all’amore, infatti, ci sono oggetti legati all’erotismo e alla sessualità perché San Valentino non è solo tempo di cenette romantiche ma anche di momenti per riscoprire la sensualità – commenta idealo – Il dato, già evidente in Italia, è ancora più rimarcato negli altri paesi europei: infatti, in base ai dati dello scorso anno, alcuni dei prodotti presenti in “sex toys e protezione” sono ai primi posti tra gli articoli più ricercati per San Valentino in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con una forte crescita di interesse online nelle prime due settimane di febbraio rispetto a gennaio».

Analizzando le ricerche online del mondo femminile nel periodo che precede San Valentino, si nota come l’interesse delle donne sia rivolto anche a regali come i robot da cucina (+200%). Fra le donne, più 200% di ricerche anche per sex toys, intimo uomo e cioccolatini.



Le ricerche online del mondo maschile nel periodo di San Valentino sembrano finalizzate alla ricerca del regalo perfetto: quello più cercato online dagli uomini è legato al mondo dei gioielli e vede un picco di interesse per i ciondoli (+200%). A seguire, nella classifica dei regali scelti da lui per San Valentino ci sono anche i prodotti per il make-up e per lo skin care, candele, abbigliamento intimo femminile e piastre per capelli.

