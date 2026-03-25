Truffe, non sono più quelle di una volta. Ma difendersi è possibile

Il Movimento Difesa del Cittadino ha pubblicato la guida “Difendersi dalle frodi” per aiutare i cittadini ad affrontare truffe online, telefoniche e create con l’intelligenza artificiale. Sono sempre più sofisticate ma difendersi non è impossibile

Truffe, non sono più quella di una volta. Ma difendersi è possibile (Foto cottonbro studio per Pexels)

Truffe online, telefoniche, create facendo ricorso all’intelligenza artificiale: anche il mondo delle frodi segue l’evoluzione tecnologica e cambia. Prima arrivava un’email piena di errori e sgrammaticata che fingeva di venire dalla banca. Non era credibile. Oggi arriva una telefonata agitata con la voce identica di un familiare, un figlio, un nipote, che dice di aver avuto un incidente e di aver bisogno immediato di soldi. Ma la voce è un deepfake, è una copia artificiale, è falsa ed è creata dall’intelligenza artificiale.

Come ci si difende? Non è vero che la lotta è persa in partenza. E non è questione di ingenuità o distrazione. Spesso a fare la differenza sono le informazioni: sapere come comportarsi, mantenere il sangue freddo davanti a una richiesta di soldi urgente, fare verifiche e se c’è una truffa, denunciare.

Le truffe non sono più quella di una volta

“Le truffe non sono più quelle di una volta – denuncia il Movimento Difesa del Cittadino – Un tempo si riconoscevano da errori grossolani, grammatica sbagliata o toni poco credibili. Oggi, grazie all’uso dell’intelligenza artificiale (IA), i truffatori possono clonare la voce di un familiare, creare un sito identico a quello della tua banca o inviare messaggi scritti in un italiano perfetto e personalizzato. Questo non significa che sia diventato impossibile difendersi”.

Per questo, e con queste parole, l’associazione ha presentato la nuova guida pratica “Difendersi dalle frodi”, pensata per aiutare i cittadini a riconoscere i rischi, proteggersi e sapere come reagire di fronte all’aumento delle truffe online, telefoniche e porta a porta, sempre più spesso potenziate dall’uso dell’intelligenza artificiale. La guida è stata realizzata nell’ambito del progetto “Passepartout, per consumatori intelligenti”, finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le truffe cambiano, ecco qualche esempio

Il cambiamento delle truffe è innegabile. Negli ultimi anni sono diventate sempre più sofisticate. Sfruttano l’evoluzione tecnologica, le chat, l’intelligenza artificiale.

Così oltre alle frodi tradizionali, via phishing ad esempio, si sono affermati nuovi tentativi di truffa attraverso deepfake vocali, in grado di imitare la voce di familiari; messaggi iper-personalizzati, costruiti con dati raccolti online; siti clone con chatbot intelligenti, che simulano assistenza ufficiale; frodi sentimentali, sempre più sofisticate grazie all’IA.

Come distinguere il vero dal falso? E come difendersi, specialmente quanto le truffe cercano di colpire i più vulnerabili?

Si pensi a quanti sono coinvolte in una truffa sentimentale. Inizia una relazione online, l’altra persona sembra premurosa, ma dopo qualche tempo parla di una malattia improvvisa e chiede soldi e aiuto economico. E poi ha sempre una scusa pronta per non incontrarsi dal vivo. I truffatori creano profili falsi con foto rubate o generate con l’IA, possono usare messaggi predefiniti o strumenti automatici per portare avanti anche molte “relazioni” contemporaneamente. E la vittima può aver paura di denunciare.

Altro tentativo di truffa diffusa è quella delle comunicazioni che sembrano provenire dalla propria banca o dalle poste, con qualche assistente virtuale che parla di problemi sul conto o su una spedizione. Il sito è un clone del sito ufficiale, il chatbot è un programma di IA che simula una conversazione umana e guida la potenziale vittima a fare tutti i passi per svuotargli il conto.

La guida di MDC ripercorre le principali truffe, con esempi reali; dà indicazioni su come riconoscere i campanelli d’allarme e consigli su cosa fare in caso di sospetti; regole semplici di prevenzione; indicazioni su diritti e strumenti di tutela, inclusi i riferimenti alle autorità competenti.

Informazioni giuste al momento giusto

“La sofisticazione delle truffe non deve scoraggiare i cittadini, ma spingerci a rafforzare la consapevolezza e la prevenzione – afferma MDC – Con questa guida vogliamo offrire un supporto pratico e immediato, perché avere le informazioni giuste al momento giusto può fare la differenza”.

Il principio da ribadire è semplice ma fondamentale: non è questione di ingenuità ma di strumenti a disposizione per evitare i raggiri.

Come difendersi?

Una delle prime regole, specialmente davanti alle truffe con l’intelligenza artificiale, con richieste di denaro da inviare subito e con strumenti non tracciabili, è di diffidare sempre delle urgenze. I truffatori fanno leva proprio sulla fretta e sul senso di panico che vogliono suscitare nella potenziale vittima.

Ad esempio contro i deepfake vocali: prima di tutto mantenere la calma perché il panico è alleato dei truffatori; non fare nessun pagamento immediato; chiamare in prima persona quello che sembra il familiare sul numero vero che si ha in rubrica. Se non risponde, chiamare un altro parente per verificare.

Altro consiglio utile è quello di concordare in famiglia una “parola d’ordine” da usare solo nelle vere emergenze, conosciuta solo dai familiari stretti. E poi ricordare che una vera emergenza non vieta di chiamare un altro familiare per verificare. Se la voce dall’altro capo del telefono dice di non farlo, è un segnale di pericolo.

Il Movimento Difesa del Cittadino offre assistenza per reclami, segnalazioni e orientamento nella tutela dei diritti attraverso il numero verde nazionale: 800.16.16.47, l’email: reclami@mdc.it e attraverso i propri sportelli territoriali.