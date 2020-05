Distacchi e bonus sociali, l’Autorità per l’energia proroga blocchi e domanda di rinnovo

I distacchi per morosità di elettricità, gas e acqua sono bloccati fino al 17 maggio. Mentre ci sarà più tempo, fino al 31 luglio, per chiedere il rinnovo dei bonus sociali di energia e acqua

I distacchi per morosità di elettricità, gas e acqua sono bloccati fino al 17 maggio. Mentre ci sarà più tempo, fino al 31 luglio, per chiedere il rinnovo dei bonus sociali di energia e acqua. Sono gli ultimi due provvedimenti decisi a fine aprile dall’Autorità per l’energia (Arera) fra le misure a sostegno delle famiglie durante l’emergenza Covid-19.

Distacchi per morosità di energia e acqua

L’Arera ha dunque prorogato al 17 maggio, per i soli clienti domestici, i provvedimenti con i quali aveva già stabilito il blocco delle procedure di sospensione delle forniture di energia elettrica, gas e acqua.

Con le nuove misure di contenimento dell’epidemia, e dopo i primi risultati del monitoraggio fatto sul potenziale impatto finanziario, l’Autorità «ritiene opportuno – informa in una nota – continuare ad assicurare la tutela dei clienti e degli utenti domestici, in modo proporzionato e adeguato a garantire anche la necessaria sostenibilità finanziaria degli interventi per tutta la filiera dell’energia e dell’ambiente».

«Il provvedimento di proroga, quindi, conferma il blocco dei procedimenti di morosità fino al 17 Maggio 2020, per tutti i clienti domestici dell’energia elettrica e per i clienti domestici gas con consumi non superiori a 200.000 Smc/anno. Per il settore idrico il provvedimento è ugualmente valido per tutte le utenze domestiche».

Al termine della proroga, i fornitori dovranno riavviare le procedure di costituzione in mora dei clienti, rispettando i tempi di preavviso previsti dalle regole settoriali (energia, gas, acqua). La prima comunicazione di sollecito o di costituzione in mora dovrà contenere l’offerta al cliente/utente di poter rateizzare i relativi importi senza il pagamento di interessi.

Nuova proroga per rinnovare i bonus sociali

Ci sarà più tempo per chiedere il rinnovo dei bonus sociali elettrico, gas e idrico. Una misura adottata in favore dei cittadini che beneficiano dei bonus e che potrebbero avere difficoltà logistiche a presentare la domanda di rinnovo dei bonus nei termini precedentemente previsti.

L’Autorità ha deciso infatti che «per i consumatori cui il bonus è in scadenza nel periodo 1 marzo–31 maggio 2020 (la precedente data ultima era il 30 aprile), è data la facoltà di rinnovare la domanda per l’erogazione dei bonus oltre la scadenza originaria prevista, prolungando i tempi fino al 31 luglio 2020 – informa Arera – Una volta accettata la domanda, a seguito delle normali verifiche, sarà garantito lo “sconto” in modo continuato e retroattivo a partire dalla data di scadenza originaria. Il rinnovo ha la consueta durata complessiva di 12 mesi».

Il bonus sociale è un sconto sulla bolletta per assicurare un risparmio sulla spesa di elettricità, gas e acqua alle famiglie in disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. I requisiti per ottenere il bonus sociale acqua, luce o gas sono una soglia massima ISEE di 8.265 euro o, per le famiglie con almeno 4 figli a carico, ISEE non superiore a 20 mila euro. Dopo diverse segnalazioni dell’Autorità il Governo ha previsto che il riconoscimento dei bonus per gli aventi diritto diventi automatico, quindi senza necessità di presentare apposita domanda, a partire dal 2021.

«In questa fase il tema dei bonus, al quale prestiamo da sempre molta attenzione, assume ulteriore centralità. L’Autorità – ha detto il presidente Stefano Besseghini – ha recentemente segnalato a Governo e Parlamento l’opportunità di una norma che preveda anche il rinnovo automatico dei bonus per ulteriori dodici mesi, fino all’avvio del riconoscimento automatico in base all’ISEE già previsto a partire dall’anno 2021. Con l’automatismo dei bonus, cui seguirebbe un ampliamento significativo della platea di effettivi beneficiari, e con l’introduzione del bonus rifiuti, per il quale si attendono i decreti attuativi, il supporto alle famiglie vulnerabili aggiungerà due elementi sostanziali».