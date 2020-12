Banche e pandemia, domani il primo webinar formativo di MDC e Assoconsum

Durante l’incontro di domani si esamineranno le misure straordinarie di sospensione dei prestiti, come richiedere ed ottenere i nuovi bonus governativi e quali misure ed accortezze adottare per evitare Sovraindebitamento e default

A seguito del lockdown nazionale il rapporto banca-cliente è profondamente cambiato e le autorità di vigilanza italiane ed europee, in un ottica di deflazione del contenzioso e del sovraindebitamento, hanno richiamato gli Istituti ad un ruolo più responsabile nella gestione dei rapporti con la clientela.

Le misure adottate sono state molteplici e straordinarie: dalle misure relative al distanziamento sociale per evitare il contagio con riduzione degli accessi alle banche, alla conservazione dei rapporti in essere anche se aventi profili di criticità per i ritardi, sino all’implementazione dei servizi bancari on-line (nuovi call center e mezzi informativi) offerti con metodi e prassi emergenziali che avranno in futuro un’applicazione costante e quotidiana.

Tali misure, tuttavia, inevitabilmente sono collegate con le problematiche legate alla sicurezza e/o all’effettiva erogazione dei servizi da parte degli Istituti ai richiedenti ed agli interessati.

Banche e pandemia, i webinar

In questo nuovo contesto sono necessarie alcune riflessioni e, pertanto, Movimento Difesa del Cittadino ed Assoconsum, con il patrocinio di FEDUF, realizzeranno due incontri formativi, che si terranno in modalità webinar mediante diretta Facebook, il 15 ed il 22 dicembre dalle ore 10:30 sino alle ore 12:30.

Durante il primo dei due incontri, che si terrà domani 15 dicembre alle ore 10:30, introdotto e moderato dal Presidente onorario di MDC Antonio Longo, si esamineranno le misure straordinarie di sospensione dei prestiti, come richiedere ed ottenere i nuovi bonus governativi e quali misure ed accortezze adottare per evitare Sovraindebitamento e default.

Interverranno sul tema: esperti delle associazioni, della Banca d’Italia e dell’IVASS, nonché di Banca Intesa, Banca Sella e Poste Italiane.