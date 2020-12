googledown, all’ora di pranzo vanno giù Google, Gmail e YouTube

Google va giù e il disservizio va in tendenza. Il #googledown si impone sulle cronache all’ora di pranzo di lunedì 14 dicembre, oggi, quando si registrano malfunzionamenti e blocchi sui servizi di Google. Un disservizio su scala planetaria che riguarda i servizi di Google, da Gmail a YouTube alle piattaforme usata in Italia anche per la didattica a distanza, come Meet.

Update — We’re back up and running! You should be able to access YouTube again and enjoy videos as normal https://t.co/NsGBvvaTko — TeamYouTube (@TeamYouTube) December 14, 2020

#googledown su scala globale…

Intorno alle 13.30 Google ha fatto sapere che ogni servizio “è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti”. Dopo un primo tweet che riconosce problemi di accesso a YouTube, il team ha twittato un aggiornamento in cui afferma che il servizio è di nuovo operativo.

Il #googledown ha portato al blocco dei servizi di Google in diversi paesi, fra cui anche l’Italia, dove le segnalazioni sui disservizi sono partite prima delle 13. Sono saltati, fra l’altro, anche i collegamenti su Meet e molte videolezioni in corso nell’ambito della didattica a distanza. Il malfunzionamento si è verificato su scala globale. Il sito downdetector.com ha mostrato migliaia di segnalazioni per Google, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, per Google Drive e YouTube.

… e in tendenza sui social

Le segnalazioni sul #googledown sono su scala mondiale e sono arrivate da Europa, Stati Uniti, Canada, Australia, India, America del Sud.

Il #googledown e #gmaildown sono andati subito in tendenza, con tutto il corollario di battute e meme relative al blocco delle più comuni attività, al potere della piattaforma e alle visioni catastrofiste di questo 2020 infinito.

Il Codacons ha denunciato «immensi disagi anche in Italia a causa dei problemi tecnici che hanno investito oggi i servizi offerti da Google, con ripercussioni pesantissime per la scuola e per chi lavora in smartworking». L’associazione ha chiesto subito “un risarcimento automatico” per i cittadini coinvolti nei disservizi.