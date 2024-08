Assicurazioni, il caso FWU Life Insurance. Federconsumatori: dopo Eurovita, di nuovo risparmi a rischio

Una nuova tegola rischia di abbattersi sui risparmiatori. Il caso questa volta è quello della compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux s.a. e FWU Life Insurance Austria AG, che operano anche in Italia nel ramo vita. A luglio l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha comunicato il deterioramento delle loro condizioni finanziarie. Il 2 agosto poi il Tribunale lussemburghese ha accettato la richiesta di sospensione dei pagamenti presentata dalla compagnia assicurativa FWU Life Insurance Lux S.A. e ha nominato un commissario (commissaire de surveillance) per monitorare la gestione delle attività e passività della compagnia.

Tutte e due le compagnie al momento non possono sottoscrivere nuovi contratti. Si stima che in Italia i sottoscrittori delle polizze col Gruppo FWU siano circa 100 mila. Per sei mesi è stato bloccato il riscatto delle polizze per FWU Life Insurance Lux S.A.

Federconsumatori: “A rischio i risparmi di molti consumatori”

“Dopo il caso Eurovita, il dissesto finanziario di un’altra compagnia assicurativa mette a rischio i risparmi di molti consumatori”, ha commentato Federconsumatori.

L’associazione ricorda appunto che nei giorni scorsi il Tribunale di Monaco di Baviera ha pronunciato la dichiarazione di insolvenza della compagnia tedesca FWU Assicurazioni; al provvedimento hanno fatto seguito analoghe decisioni da parte delle Authority di Lussemburgo e Austria, assunte a causa del deterioramento delle condizioni finanziarie del Gruppo. Fanno parte di FWU anche le compagnie assicurative Fwu Life Insurance Lux S.A. e Fwu Life Insurance Austria AG, che in Italia hanno distribuito polizze del ramo vita, in particolare prodotti di tipo unit linked.

“Secondo i dati riportati da IVASS, nel nostro Paese sono attive circa 100.000 posizioni di altrettanti clienti delle citate società, visto che le filiali Fwu Life Insurance di Austria e Lussemburgo hanno venduto polizze vita attraverso una vasta rete di distributori – spiega Federconsumatori – In seguito a quanto disposto dalle Authority, l’Istituto di Vigilanza italiano ha comunicato ad intermediari e consumatori il blocco della sottoscrizione di nuove polizze e dell’intera attività assicurativa della compagnia tedesca per un semestre, in attesa di verificare ulteriori sviluppi della situazione, e ha inoltre istituito un contact center dedicato alle richieste di informazioni”.

La sospensione dei pagamenti si traduce nell’impossibilità di riscattare le polizze stipulate con la compagnia, almeno per ora.

Per questo Federconsumatori invita i risparmiatori a seguire gli aggiornamenti sul sito dell’Ivass e, per avere informazioni e assistenza, a contattare i propri sportelli. L’Ivass nel frattempo ha spiegato che sta seguendo la situazione in stretto contatto con EIOPA, l’Autorità europea delle assicurazioni e pensioni, e con le autorità competenti di Lussemburgo e Austria e fornirà gli aggiornamenti sul proprio sito.

