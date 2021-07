“Il tuo computer è stato infettato”. Ma non è vero. È un tentativo di phishing del supporto tecnico

“Il tuo computer è stato infettato, chiama per ricevere supporto”. La schermata comparare con un logo che sembra vero, il computer si blocca. L’alert di infezione virus suggerisce che si possono perdere credenziali e dati sensibili. E mostra un numero telefonico con prefisso di Milano per chiedere assistenza tecnica. Attenzione: è una truffa. Una chiamata fraudolenta. E caderci è un attimo.

Phishing del supporto tecnico

È un tentativo di phishing del supporto tecnico.

La schermata del pc si blocca, compare un alert di infezione virus che induce l’utente a contattare telefonicamente il numero fornito per avere assistenza immediata (entro cinque minuti!) e dare accesso da remoto al personal computer. Probabilmente l’obiettivo – come si evince da denunce online che segnalano proprio un tentativo di truffa a partire dal numero telefonico 0236018001 – è quello di spingere l’utente a comprare un antivirus o a pagare servizi di assistenza fittizi, non necessari.

Attenzione: chi risponde all’altro capo del telefono promette che farà la pulizia del pc e che lo farà lui, col controllo da remoto del computer. “Perché, lei è un ingegnere informatico?” E questo deve far suonare il campanello d’allarme.

Phishing e tentativi di truffa, come difendersi?

Come difendersi? Aggiornamenti e suggerimenti per fronteggiare i tentativi di phishing del supporto tecnico ci sono anche sulle pagine di Microsoft dedicate proprio alla protezione dai tentativi di phishing del supporto tecnico.

Spiega l’azienda: «I tentativi di phishing del supporto tecnico sono un problema che interessa l’intero settore e si verifica quando dei truffatori utilizzano tattiche intimidatorie per costringerti con l’inganno a ricevere inutili servizi di supporto tecnico per la risoluzione di problemi inesistenti relativi a dispositivi, piattaforme o software. Nella migliore ipotesi, i truffatori stanno tentando di spingere la vittima a pagare per “risolvere” un problema inesistente dei dispositivi o del software. Nel peggiore dei casi stanno cercando di rubare le tue informazioni personali o finanziarie. Se consenti loro di accedere da remoto al tuo computer per eseguire questa “correzione”, spesso installeranno malware, ransomware o altri programmi indesiderati che possono rubare le tue informazioni o danneggiare i tuoi dati o il tuo dispositivo».

I truffatori possono offrire soluzioni pretestuose per i “problemi” segnalati e richiedere un pagamento sotto forma di una tariffa una tantum o di un abbonamento a un presunto servizio di supporto tecnico.

«I messaggi di errore e avviso di Microsoft non includono mai numeri di telefono», spiega Microsoft nelle pagine dedicate al supporto tecnico.

È inoltre importante, ricorda ancora l’azienda, tenere presente quanto segue:

Microsoft non invia messaggi di posta elettronica indesiderati né effettua telefonate non richieste per ottenere informazioni di carattere personale o finanziario o fornire supporto tecnico per riparare il computer. Qualsiasi comunicazione con Microsoft deve essere avviata su tua iniziativa.

Se viene visualizzato un messaggio popup o di errore con un numero di telefono, non chiamare il numero. I messaggi di errore e avviso di Microsoft non includono mai un numero di telefono.

Le frodi correlate al supporto tecnico sono molto diffuse in tutto il settore e coinvolgono consumatori in tutto il mondo. Sulle pagine dedicate all’argomento, Microsoft riporta anche un elenco (non completo) di numero di telefono che sono stati usati in passato dai truffatori.