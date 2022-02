Richiedere lo SPID, la CIE e il Green Pass

Ecco come richiedere lo SPID online, la CIE e le modalità per scaricare il green pass

Il picco è già ai massimi storici ma la sensazione è che, nei prossimi mesi, i dati saranno ancora più importanti. In Italia cresce il numero di identità digitale: come si legge sul sito dell’AgID, 27,4 milioni di identità SPID sono stati attivati e ben 26 milioni di italiani hanno richiesto la carta di identità elettronica.

All’aumento significativo ha contribuito la pandemia da Coronavirus in corso e la diffusione del Green Pass, ormai indispensabile per muoversi in città, accedere ai ristoranti e vivere la quotidianità fuori casa.

In questo articolo, vedremo come richiedere lo SPID online, la CIE e le modalità per scaricare la certificazione verde.

Come richiedere lo SPID?

Attivare lo SPID online è semplice e veloce. In genere sono necessarie 48 ore lavorative, ma alcuni provider consentono di ricevere l’identità digitale anche in meno tempo. Le condizioni fondamentali per fare la richiesta sono:

Aver compiuto la maggiore età Essere in possesso di un documento italiano in corso di validità e della tessera sanitaria (o, in alternativa, il codice fiscale) Avere accesso a un indirizzo e-mail personale Avere un numero di cellulare personale

A questo punto, si accede al sito di uno dei gestori di identità digitale riconosciuti e vigilati dall’Agenzia per l’Italia Digitale e si procede con l’attivazione. La stessa richiede due semplici passaggi: la registrazione sul portale, con l’inserimento dei dati richiesti, e il riconoscimento.

Sono diverse le modalità consentite per il riconoscimento: si può fare in presenza negli uffici adibiti, con la modalità a distanza tramite webcam o mediante CIE, passaporto elettronico, CNS e firma digitale.

Ottenere la Carta di Identità Elettronica

La Carta di Identità Elettronica va richiesta presso il proprio Comune di residenza o dimora a partire da centottanta giorni prima della scadenza della propria carta d’identità o in seguito a smarrimento, furto o deterioramento.

L’iter da seguire è il seguente:

Prenotare l’appuntamento in Comune tramite il sito web adibito Inserire la fototessera o portarla con sé all’appuntamento In Comune, compilare i moduli richiesti Versare presso il Comune la somma di 16,79 euro, oltre i diritti fissi e di segreteria qualora previsti Entro 6 giorni lavorativi dal completamento della richiesta, il cittadino riceverà la CIE all’indirizzo fornito

Come ottenere la Certificazione verde Covid-19?

Il procedimento per ottenere la certificazione verde Covide-19, o più comunemente Green Pass, richiede pochissimi minuti e passaggi. Sono diversi i canali consentiti, eccoli di seguito:

Sul sito adibito: accedendo al portale dgc.gov.it si può acquisire la certificazione verde o autentificandosi attraverso le credenziali SPID o CIE oppure adoperando la tessera sanitaria. Nel secondo caso, bisogna essere in possesso dell’AuthCode ottenuto con il vaccino, con il tampone molecolare, con l’antigenico rapido o con il certificato di guarigione Sul fascicolo Sanitario Elettronico: la modalità è attivata solamente in alcune regioni. Anche in questo caso, il Green Pass viene messo a disposizione dell’utente in formato scaricabile e stampabile Con le App: un altro modo per ottenere la certificazione verde è utilizzare le applicazioni che lo permettono. In particolare, si può scegliere tra l’app Immuni o tra l’App Io Con l’aiuto di un operatore sanitario: in presenza, si può richiedere l’aiuto a medici, pediatri, farmacisti e professionisti sanitari e laboratori pubblici e privati, i quali aiuteranno l’utente a recuperare la certificazione verde.