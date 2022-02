Nutella comfort food degli italiani: nel 2020 +70% di ricerche rispetto al 2021

Secondo un’indagine Tiendeo la Nutella ha registrato il picco di ricerche più alto in pandemia, nel mese di ottobre 2020 (+394.64 % rispetto a ottobre 2021). Calano invece in proporzione all’allentamento delle misure di contenimento e nei mesi più caldi

“Che mondo sarebbe senza Nutella?”, così recitava lo spot della crema spalmabile nota in tutto il mondo, comfort food degli italiani durante la pandemia secondo un’indagine di Tiendeo realizzata in occasione del World Nutella Day (5 febbraio).

I dolci, si sa, fanno bene all’anima, soprattutto nei momenti in cui si ha bisogno di coccolarsi un po’ di più. Lo conferma il dato presentato da Tiendeo: le ricerche di Nutella hanno registrato, infatti, un +70% di ricerche nell’anno del lockdown, rispetto al 2021.

Secondo l’indagine le ricerche calano, invece, in proporzione al livello d’allerta e allentamento delle misure di contenimento. Anche nei mesi più caldi le ricerche seguono lo stesso andamento, e quelle del 2021 calano del -40.22 % rispetto a quelle dell’anno precedente.

Nutella, boom di ricerche nel mese di ottobre 2021

Comparando i dati dei mesi della Fase 1 – lockdown (9 marzo – 3 maggio 2020) con quelli dell’anno successivo, nel 2020 le ricerche sono il 18% in più rispetto al 2021. Ma il vero boom si osserva in concomitanza con l’arrivo delle nuove misure restrittive nel mese di ottobre 2020, momento che ha registrato il picco di ricerche più alto: +394.64 % rispetto a ottobre 2021.

Complici le limitazioni alla libera circolazione e alla socialità, il coprifuoco e le chiusure, sono tanti, quindi, coloro che hanno cercato rifugio nelle merende a base di pane e nutella o di intere cucchiaiate direttamente dal barattolo. Certo è che la passione per i dolci come cura nei periodi no deve però fare i conti anche con la salute e il benessere fisico.

Per i più golosi, dunque, è sempre raccomandabile una certa moderazione: secondo i dati riportati nella tabella nutrizionale, infatti, 100 g di nutella apportano 539 chilocalorie, con una quantità di zuccheri pari a 56,3 grammi. È sempre bene, quindi, non esagerare con i cucchiai di crema pescati direttamente dalla confezione e accontentarsi magari di un po’ di dolcezza a piccole dosi.

