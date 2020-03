Coronavirus e viaggi, Federconsumatori: operatori rifiutano rimborsi e voucher

Alcuni operatori del trasporto aereo e ferroviario rifiutano di rimborsare i consumatori e di modificare le prenotazioni. Di fronte alla richiesta dei cittadini, che vorrebbero un rimborso o un voucher da usare in altro momenti, alcuni oppongono un “muro di gomma”. È quanto denuncia Federconsumatori che torna sulla questione dei rimborsi ai consumatori per viaggi e trasporti annullati a causa dell’epidemia di coronavirus.

«È del tutto privo di fondamento ciò che ci stanno riferendo in questi giorni molti utenti che si sono visti respingere ogni richiesta di rimborso e/o di modifica delle prenotazioni di titoli di viaggio da parte di alcune aziende del trasporto aereo e ferroviario. Numerosi consumatori – dice Federconsumatori – riferiscono di aver chiesto la restituzione degli importi pagati per l’acquisto di biglietti ferroviari con Italo e di biglietti aerei con EasyJet o almeno l’emissione di un voucher da poter utilizzare in un altro momento: ogni richiesta, però, è rimbalzata contro un muro di gomma».