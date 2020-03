Airbnb, ecco come ho cancellato il mio soggiorno a Londra #IoRestoaCasa

Informazioni e mosse per tutelarci anche come turisti. Ecco come ho disdetto il mio appartamento prenotato su Airbnb a Londra. Scopri tutte le informazioni per i termini delle circostanze attenuanti per il coronavirus.

Questa mattina quando mi sono svegliata ho pensato a tante cose, troppe forse e per di più tutte insieme. Così come sentimenti diversi e confusi si sono affollati nella mia persona. Nel tentativo di fare una analisi della situazione e di riorganizzare la vita quotidiana, il pragmatismo, ancora di salvezza da non sottovalutare, mi ha portato a considerare anche i nuovi scenari del viaggio a Londra che avevo programmato con la mia famiglia. La partenza era prevista il prossimo primo aprile. In aereo con Easyjet e pernottamento con Airbnb in un attraente e comodo appartamento vicino Notting Hill. Era già nell’aria la disdetta del viaggio, ma ora con la dichiarazione della zona rossa nazionale i termini di cancellazione dei viaggi in generale potrebbero cambiare.

Appena apro il sito web della piattaforma appare subito l’avviso “Il benessere della nostra community è sempre al primo posto”. Al titolo seguono gli ultimi aggiornamenti sul COVID-19. Clicco su “Saperne di più” e il primo punto elenco in evidenza è “Termini delle circostanze attenuanti”. E’ proprio quello che cerco, una disdetta indolore. La pagina contiene informazioni sia per i viaggiatori che per gli Host, coloro che ospitano tramite Airbnb. Va detto che gli Host possono scegliere tra vari termini di cancellazione standard che Airbnb applica. Tra i termini disponibili sono inclusi quelli Flessibili, Moderati e Rigidi.

Cosa succede quando una prenotazione che rientra nei termini delle circostanze attenuanti viene cancellata?

L’ospite riceverà un rimborso totale (inclusi eventuali costi). Segue una serie di aggiornamenti sulla diffusione del Coronavirus Paese per Paese, per poi passare alle circostanze attenuanti sempre Paese per Paese.

Cosa prevede Airbnb per l’Italia ?

• Per gli ospiti che hanno effettuato prenotazioni per alloggi in Italia:

Se si viaggia verso o all’interno dell’Italia, i termini delle circostanze attenuanti si applicano alle prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio 2020 compreso, con data di check-in entro il 3 aprile 2020 compreso.

• Per gli host che hanno ricevuto prenotazioni per alloggi in Italia:

Se si affitta un alloggio in Italia, i termini delle circostanze attenuanti si applicano a tutte le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio 2020 compreso, con data di check-in entro il 3 aprile 2020 compreso.

• Per le prenotazioni con ospiti che viaggiano dall’Italia verso altre destinazioni al di fuori del Paese:

I termini delle circostanze attenuanti si applicano a tutte le prenotazioni effettuate entro il 29 febbraio 2020 compreso, con data di check-in entro il 3 aprile 2020 compreso. Vale sia per gli ospiti provenienti dall’Italia con prenotazioni al di fuori dell’Italia, che per gli host al di fuori dell’Italia che hanno ricevuto prenotazioni da parte di ospiti provenienti dall’Italia.

Quest’ultima voce è il mio caso: il mio check in era previsto per il primo aprile. E così la piattaforma mi fa sapere che posso ottenere un rimborso totale per la mia prenotazione. Tre click e il gioco è fatto.

Ora tocca disdire il volo aereo Easyjet. L’ultimo aggiornamento sul tema Coronavirus – COVID 19 è datato 5 marzo e un messaggio avvisa che la compagnia sta ricevendo un numero di chiamate molto alto e che sono consapevoli per il disagio (al momento in cui scrivo). Bene, attenderò ancora un po’. Come attenderò per progettare nuovamente il mio viaggio nella capitale inglese, sperando che ciò sia possibile il prima possibile.