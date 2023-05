Convienesaperlo (anche a scuola), Antitrust: il 15 maggio l’evento conclusivo

Durante l’incontro verranno premiati gli studenti vincitori del gioco online a quiz organizzato dall’Autorità in collaborazione con Skuola.net e al quale hanno partecipato circa 1.000 giovani da tutta Italia

Si svolgerà il 15 maggio, a Roma, presso l’Auditorium dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, l’evento conclusivo della campagna di comunicazione #convienesaperlo (anche a scuola). Appuntamento alle ore 15:00. La campagna segue l’iniziativa precedente, #convienesaperlo, conclusasi nel 2021.

#Convienesaperlo (anche a scuola), il programma

Nel corso dell’incontro – si legge in una nota – il Presidente Roberto Rustichelli premierà i vincitori del gioco online a quiz, che ha visto circa 1.000 studenti da tutta Italia sfidarsi con le domande sui diritti fondamentali dei consumatori.

I vincitori assoluti delle due classifiche finali – una per le scuole medie di I grado e una per le scuole medie di II grado – verranno a Roma a spese dell’Agcm e prenderanno parte all’incontro insieme alla propria classe. Durante l’evento, i circa 90 studenti presenti potranno parlare di tutela dei consumatori con l’influencer di Skuola.net, Nikolais, e con gli esperti dell’Autorità e parteciperanno a un gioco interattivo sui temi studiati per il concorso.

Vuoi ricevere altri aggiornamenti su questi temi?

Iscriviti alla newsletter!



Dopo aver inviato il modulo, controlla la tua casella per confermare l'iscrizione Campo richiesto* Accetto la Privacy Policy Invia e iscriviti!