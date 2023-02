In Italia spreco alimentare ancora elevato, ma cresce l’attenzione ai consumi sostenibili

Secondo l’ultimo Rapporto dell’Osservatorio Waste Watcher, in Italia si gettano in media 524,1 grammi pro capite a settimana, circa il 12% in meno rispetto al 2022. La frutta fresca è l’alimento più sprecato

Nel 2023 lo spreco alimentare cala leggermente rispetto al 2022, ma i numeri restano elevati e c’è ancora tanto da fare per contrastare il fenomeno. È quanto emerso dall’ultimo report dell’Osservatorio Waste Watcher, che verrà presentato oggi, in vista della Giornata di prevenzione dello spreco alimentare. Ne parla il prof. Andrea Segrè, ideatore e direttore dell’Osservatorio, in un approfondimento dedicato su il manifesto.

Spreco alimentare, quanto cibo buttiamo?

In base alle rilevazioni Ipsos, effettuate a metà gennaio, in Italia “gettiamo in media 524,1 grammi pro capite a settimana, ovvero circa 75 grammi di cibo al giorno, 27,253 kg annui“. Si tratta di “circa il 12% in meno rispetto alla medesima indagine del 2022 (595,3 grammi settimanali). Un dato che si accentua a Sud (+ 8% di spreco rispetto alla media nazionale) e per le famiglie senza figli (+ 38% rispetto alla media italiana)”.

Dunque, “lo spreco del cibo nelle nostre case vale complessivamente 6,48 miliardi euro – spiega Segrè – Una cifra che aumenta se teniamo conto anche del valore energetico del cibo sprecato: relativamente al 2022 vale 5,151 miliardi euro. E porta il costo economico complessivo dello spreco alimentare domestico italiano a 11,63 miliardi euro“.

Ecco, quindi, la fotografia degli italiani all’inizio del 2023: “con la testa sulle spalle – afferma il direttore dell’Osservatorio – concentrati sulla salute e oculati nelle abitudini di acquisto, focalizzati sulla prevenzione degli sprechi ma senza sacrificare la cura della salute; disponibili a verificare, semmai, i tagli dei consumi in chiave di bolletta per l’energia elettrica e il gas, o per l’abbigliamento”.

Tra gli alimenti più sprecati troviamo la frutta fresca (24 grammi settimanali). “Quotidianamente, quindi, gettiamo circa 3,4 grammi di frutta al giorno e 2,3 di pane: in un anno poco più e poco meno di 1 kg pro capite – spiega Segrè – Nella hit anche insalata, verdure, aglio e cipolle“.

Allo stesso tempo, però, “quasi 1 italiano su 3 presta attenzione alla riduzione del consumo di carne (26%), e 4 italiani su 10 quando fanno la spesa ragionano sulla base di promozioni e offerte, ma anche sulla base della sostenibilità di produzione e consumo del cibo (27%)”. L’indagine evidenzia anche alcuni dati sui tagli alle spese effettuati agli italiani: “Un italiano su 2 (47%) ha ridotto le spese per lo svago, e cerca di tagliare i costi della bolletta di energia elettrica (46%) e gas (39%), ma anche sull’abbigliamento (42%). Il 18% dichiara di tagliare sulla spesa, l’extrema ratio riguarda i tagli alle cure personali (17%) e alla salute (11%)”.

Consumatori attenti agli sprechi, con alcune eccezioni

Secondo un recente studio realizzato da Bva Doxa per conto di Babaco Market 2 italiani su 3 sono consapevoli delle problematiche legate allo spreco alimentare e cercano, quindi, di adottare abitudini di consumo responsabili. In particolare – riporta la Repubblica – l’indagine individua 4 profili del consumatore.

Abbiamo i “virtuosi”, pari al 30% del campione, che “effettuano spese frequenti e di piccola entità, adottando un menù settimanale per regolare i loro consumi”. “Poco sensibili al fattore prezzo, amano frutta e verdura fresca, sono attenti alla stagionalità e alla provenienza dei prodotti”.

I “ben intenzionati”, invece, sono i consumatori responsabili che, talvolta, commettono qualche errore, e rappresentano il 21% degli intervistati. Amano “congelare il cibo, ma sono poco attenti alla lista della spesa e alla programmazione settimanale”. Inoltre “Sono soliti acquistare frutta e verdura fresca e non sono disposti a spendere di più per acquistare prodotti di marca”.

Seguono i “parsimoniosi” (16%), “attenti agli sprechi alimentari più per questioni di risparmio che per fattori ambientali” e, infine, i “noncuranti”, pari al 33% del campione, che “sono consapevoli del problema legato agli sprechi alimentari, ma non se ne curano“.

