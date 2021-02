Siti di incontri online, attenzione alle trappole (che romantiche non sono)

Siti di incontri online e applicazioni digitali per cercare l’anima gemella: attenzione alle insidie nascoste. I siti web possono essere allettanti. La promessa è sempre quella di trovare qualcuno che sia in sintonia con i propri orizzonti e interessi. Ma spesso dietro ai siti di incontri online si celano trappole niente affatto romantiche.

Possono essere abbonamenti costosi che non si riesce più a cancellare. Costi di cancellazione da sostenere se il consumatore ha utilizzato chat private o servizi aggiuntivi. Può esserci un rinnovo automatico – o semplicemente ci si dimentica della scadenza dell’abbonamento.

Con San Valentino alle porte, il Centro europeo consumatori Italia indica in pochi passi come cercare di evitare le trappole nascoste sui siti di incontri online.

Siti di incontri online e abbonamenti trappola

Soprattutto nel periodo di San Valentino i siti di incontri diffondono allettanti pubblicità, prevalentemente indirizzate a single in cerca della propria metà, sponsorizzando prove gratuite e imperdibili sconti.

L’utente è spesso convinto di riuscire, in poco tempo, a trovare una o più persone affini alla propria indole, ai propri interessi e invece si ritrova automaticamente vincolato ad un abbonamento costoso senza riuscire a reperire informazioni chiare su come cancellarlo. Per evitare simili inconvenienti è buona norma leggere sempre attentamente i dettagli dell’offerta cui si sta aderendo per comprendere se si stia effettivamente fruendo di una prova gratuita o se invece si stia creando un profilo personale e, contestualmente, sottoscrivendo l’abbonamento.

Diritto di recesso

Gli utenti spesso non sono consapevoli che il diritto di recesso può essere esercitato entro 14 giorni anche a seguito della sottoscrizione di un abbonamento online; tuttavia è importante ricordare che se ci si è pentiti della sottoscrizione ma l’erogazione del servizio è già iniziata, il recesso non è più esercitabile solo a patto che si abbia espressamente acconsentito a tale limitazione e che ne sia stata data adeguata informazione prima della conclusione del contratto.

I costi di cancellazione

In passato, diversi siti di incontri disponibili in Europa imponevano il pagamento di costi di cancellazione piuttosto elevati, anche a seguito del recesso.

«In caso di recesso infatti, il consumatore/utente può dover corrispondere al professionista un importo proporzionale a quanto è stato fornito sino al momento dell’esercizio del diritto stesso; in alcuni casi tale importo risultava eccessivo rispetto all’entità dei servizi fruiti dall’utente e la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta proprio a precisare che l’ammontare da imputare al consumatore deve effettivamente tener conto dell’utilizzo del servizio e non essere dunque addebitato arbitrariamente», dichiara Maria Pisanò, Direttore del Centro Europeo Consumatori Italia.

«Diversamente, se il consumatore usufruisce di servizi ulteriori e aggiuntivi quali chat private o test della personalità – prosegue Pisanò – sarà tenuto a corrispondere l’intero prezzo per quei servizi”.

I rinnovi automatici

«Leggere i termini e le condizioni contrattuali prima della sottoscrizione di un abbonamento è fondamentale poiché può essere prevista una clausola di rinnovo automatico alla scadenza; oppure accade semplicemente che l’utente dimentichi di cancellare l’abbonamento tempestivamente e si ritrovi così a dover pagare ulteriormente per un servizio di cui avrebbe fatto a meno volentieri», dichiara infine Monika Nardo, coordinatrice dell’ufficio transfrontaliero di Bolzano.

La normativa di alcuni paesi europei, quali Francia e Austria, prevede l’obbligo per i fornitori di servizi digitali di comunicare agli utenti l’imminente scadenza e il rinnovo automatico in caso di mancata cancellazione. La Direttiva (UE) 2019/770, relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale e di servizi digitali, la cui applicazione è prevista a partire da gennaio 2022, contribuirà ad uniformare le tutele in questo ambito e dunque anche per quanto riguarda i siti web e le app di incontri.