Criptovalute, Codici: informarsi sulla piattaforma prima di investire

Mentre continua l’azione su FTX, un’altra piattaforma ha attirato l’attenzione dell’associazione Codici: “una presentazione in grande stile, tra eventi online e post sui social accattivanti, è il biglietto da visita di Stable Dao, una nuova piattaforma di investimenti che sta facendo parlare molto di sé”, spiega l’associazione.

“Dalle informazioni che abbiamo raccolto e che stiamo approfondendo – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici –, tra i personaggi impegnati con Stable Dao c’è anche uno dei soggetti coinvolti nel caso Hyperverse. Un’altra piattaforma di investimenti, in criptovalute, che ha creato il panico tra i consumatori, in quanto ritirare i soldi guadagnati è diventato con il tempo praticamente impossibile. C’è chi parla di truffa, chi di schema Ponzi. Di sicuro c’è un problema e lo stiamo affrontando con i nostri legali, assistendo alcuni consumatori”.

Per quanto riguarda Stable Dao, l’associazione Codici sta verificando la situazione.

“Non possiamo dare ancora giudizi, ma ci permettiamo di rinnovare l’invito a prestare la massima attenzione quando si fanno investimenti, soprattutto se è la prima volta. In questo periodo – prosegue Giacomelli – stiamo seguendo diversi casi nel settore degli investimenti e delle criptovalute. Le pubblicità ed il passaparola, soprattutto tramite i social, stanno veicolando un messaggio sbagliato. Fare investimenti sembra un gioco da ragazzi. Soprattutto quando di mezzo ci sono le criptovalute, il punto non è se, ma quanto si incassa. Non è così. Il guadagno non è assicurato, anzi. I rischi sono molto alti, in particolare per chi non ha esperienza nel settore”.