Energia elettrica, Selectra: con il Mercato Libero si risparmia fino al 50%

A partire da oggi, primo ottobre, entrano in vigore le nuove tariffe della luce sul Mercato Tutelato: dopo un lungo periodo dove i prezzi regolati sono rimasti bassi, l’Autorità ha annunciato un aumento del 15,6% della bolletta luce per una famiglia tipo.

Selectra segnala, però, una buona notizia: come si evince dall’Indice Selectra SQ che monitora i prezzi dell’energia, scegliendo un’offerta conveniente del Mercato Libero il consumatore può risparmiare fino a 50% della spesa in bolletta dovuta alla componente energia, rispetto al Mercato Tutelato.

“La spesa sulla componente energia non è uguale all’importo che i consumatori si ritrovano in bolletta, perché quest’ultima è composta da più voci. Però è proprio quella che cambia maggiormente da un fornitore all’altro, mentre la maggior parte delle altre voci in bolletta sono stabilite dall’Autorità”, spiega Selectra.