Estate 2021 al mare, le zone balneari più belle in Italia

Il 58% dei vacanzieri ha scelto il mare come meta per l’estate 2021, secondo un’indagine Coop-Robintur. Andiamo alla scoperta delle zone balneari più belle, tra le Bandiere Blu assegnate dalla ONG Fee e le Cinque Vele di Legambiente e Touring Club

L’estate è iniziata e tanti vacanzieri sono in procinto di fare la valigia o sono ancora in fase di programmazione e organizzazione. La spiaggia rimane la meta del cuore anche quest’anno, secondo un’indagine realizzata da italiani.coop per Robintur Travel Group (“Gli italiani e le vacanze della ripartenza”) Il 58% degli intervistati, infatti, ha deciso di concedersi un periodo di relax proprio al mare.

Ma quali sono le zone balneari più belle in Italia?

Estate, le Bandiere Blu in Italia

Per chi ha deciso di passare le vacanze in spiaggia, la scelta è vasta. Quest’anno, infatti, la ONG internazionale Fee (Foundation for Environmental Education) ha assegnato la Bandiera blu a ben 416 spiagge con mare cristallino.

Sul podio delle Bandiere Blu troviamo la Liguria, prima in classifica con 32 località. In seconda posizione la Campania con 19 Bandiere e al terzo posto la Toscana, che ottiene 17 bandiere blu e la Puglia, che guadagna due bandiere (con tre nuovi ingressi e un’uscita).

Le Marche ottengono 16 bandiere blu, la Calabria 15, mentre la Sardegna riconferma 14 località. L’Abruzzo sale a 13 e il Lazio ottiene 11 bandiere blu.

Per quanto riguarda le località costiere sono 15 le new entry. In Abruzzo: Francavilla al Mare, Pescara, Martinsicuro; in Calabria: Diamante, Santa Maria del Cedro; in Campania: Camerota; nel Lazio: Fondi, Minturno; nelle Marche: Altidona; in Puglia: Bisceglie, Monopoli, Nardò; in Sardegna: Aglientu; infine in Sicilia: Roccalumera, Modica.

Mare a Cinque Vele

La Sardegna è invece la Regione più premiata da Legambiente e Touring Club, che con “Mare più bello”, ci guidano alla scoperta delle spiagge più belle della Penisola.

In Sardegna si aggiudicano le Cinque Vele le terre della Baronia di Posada e la Gallura costiera nel nord-est dell’isola, il comprensorio di Baunei sulla costa orientale, il litorale di Chia a sud e l’Area marina protetta della Penisola del Sinis e il litorale della Planargia nel tratto di costa occidentale.

Vacanze a Cinque Vele anche in Toscana, nei comuni della Maremma, in quelli della Costa d’Argento e dell’isola del Giglio e sull’isola di Capraia.

Tre comprensori fra i primi classificati anche per la Puglia, che fa sventolare le Cinque Vele sulle isole Tremiti, lungo l’Alto Salento adriatico e l’Alto Salento ionico. Le località top della Sicilia sono le isole di Pantelleria e Salina, mentre in Campania si confermano a Cinque Vele i comprensori salernitani del Cilento antico e della Costa del Mito.

Un comprensorio a Cinque Vele anche per la Liguria, che conferma al vertice della classifica l’area del Parco delle Cinque Terre, e Basilicata con la Costa di Maratea.

I comprensori a Quattro Vele

Tra le eccellenze anche i comprensori premiati con le Quattro Vele: 12 in Sardegna; in Puglia sulle coste del Gargano, e più a sud sull’Adriatico lungo la costa del Parco agrario degli Ulivi secolari, poi nel Basso Salento adriatico e lungo il litorale a nord e a sud di Taranto.

In Sicilia nell’arcipelago delle Egadi, nel Golfo di Noto e sul litorale a nord di Trapani.

Quattro vele sventolano anche sul Golfo dei Poeti in Liguria; nel Lazio lungo le coste delle isole Ponziane; in Campania sui comuni della Costiera amalfitana e sull’isola di Capri e, ancora, in Abruzzo nei Comuni costieri dell’Area marina protetta Torre del Cerrano.

.