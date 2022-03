Rapporto Fao: il cibo del futuro a partire dai novel food

La Fao ha pubblicato il rapporto “Thinking about the future of food safety – A foresight report” che esplora una selezione dei più fattori e tendenze sul futuro della sicurezza alimentare rilevanti individuati dall’organizzazione internazionale

Nel 2050 la popolazione, destinata a crescere, dovrebbe raggiungere i 9,7 miliardi di abitanti (ONU, 2019). Recentemente la Fao (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura ) ha pubblicato un rapporto, nell’ambito del programma Food Safety Foresight, che fornisce una panoramica dei principali fattori e tendenze globali, descrivendone le implicazioni per la sicurezza alimentare. Quali sono questi fattori? Il cambiamento climatico, il mutamento del comportamento e delle preferenze dei consumatori, le nuove fonti alimentari come i novel food e nuovi sistemi di produzione, i progressi tecnologici, il microbioma, l’economia circolare e le frodi alimentari.

Sul fronte del clima, e temperature in aumento, la maggiore frequenza di eventi estremi e altri fenomeni stanno minando la capacità di produrre abbastanza cibo nutriente da sfamare la crescente popolazione mondiale.

Di contro i comportamenti dei consumatori stanno cambiando in risposta a una moltitudine di fattori, come appunto il cambiamento climatico o il reddito in aumento. Tali cambiamenti – avverte la Fao – possono essere accompagnati anche da potenziali rischi per la sicurezza alimentare, si legge nel rapporto.

Alternative e novel food nel cibo del futuro: gli insetti

Un tema molto attuale è quello riguardante i novel food, a partire dagli insetti edibili. Negli ultimi mesi abbiamo visto aprirsi la strada in Europa a grilli, larve e locuste.

Dal punto di vista nutrizionale, gli insetti commestibili possono essere una buona fonte di proteine, fibre alimentari, acidi grassi benefici e micronutrienti come ferro, zinco, manganese e magnesio. Tuttavia, i profili nutrizionali dipendono dal tipo di specie.

Rischi. Come per altri cibi i rischi per la sicurezza alimentare dipendono dalla specie di insetto, dal mangime, da come vengono allevati, raccolti, lavorati, immagazzinati e trasportati. Individui allergici ai crostacei (gamberi, gamberi, ecc.) potrebbero essere più vulnerabili a reazioni allergiche agli insetti.

…le meduse

Mentre mangiare meduse può sembrare a molti strano, questo novel food è consumato da generazioni in alcuni luoghi dell’Asia e sono apprezzate per i loro benefici per la salute. Le specie edibili tendono ad essere povere di carboidrati e lipidi, alte nel contenuto proteico (rappresentato principalmente dal collagene) e diversi minerali. Mentre alcune specie di meduse possono essere tossiche per l’uomo, ce ne sono altre che sono sicure da consumare.

Rischi. Il bioaccumulo di inquinanti marini, che si traduce nel rischio di presenza di metalli pesanti, è un problema di sicurezza alimentare nelle meduse. C’è poi un problema di allergie. La ricerca mostra che le persone con una storia di reazioni allergiche a crostacei, cefalopodi e/o pesci possano tranquillamente mangiare meduse senza reazioni avverse. La maggior parte delle reazioni allergiche a il consumo di meduse è stato invece registrato in persone che sono stati precedentemente punte.

Un metodo tradizionale di lavorazione delle meduse prevede una salamoia in soluzione contenente allume. Questo processo disidrata le meduse e diminuisce il pH e può prolungare la durata di conservazione se la medusa viene mantenuta ad una temperatura adeguata dopo la lavorazione. Ci sono però preoccupazioni per quanto riguarda la quantità di alluminio trattenuto.

…le alternative vegetali

Le fonti proteiche tipicamente utilizzate in ambiente vegetale vanno dai legumi alle noci, semi, cereali e tuberi. Un altro segmento in crescita nell’industria delle proteine vegetali sono le micoproteine, derivati da funghi filamentosi come Fusarium venenato.

Uno dei maggiori vantaggi delle alternative vegeatli è l’opportunità di utilizzare una più ampia varietà di ingredienti a cui adattare la composizione del prodotto per soddisfare le esigenze tecnologiche, nutrizionali, funzionali e allo stesso modo le preferenze dei consumatori.

Rischi. Contaminazione di prodotti alimentari di origine vegetale con agenti patogeni possono verificarsi attraverso il contatto con fonti come letame animale o acqua contaminata, mentre dal punto di vista chimico vi potrebbero essere problemi legati alle micotossine. Vi sono poi i rischi legati agli allergeni quali in particolare la soia, le noci, le arachidi grano saraceno e sesamo.

…le alghe

Anche se usate tradizionalmente come cibo in vari paesi (ad esempio, Cina, Giappone e la Repubblica di Corea), le alghe nelle diete occidentali sono stati in gran parte limitate alle pratiche artigianali e costiere . Negli ultimi anni hanno guadagnato un interesse più ampio da parte dei consumatori, grazie in parte dall’industria alimentare.

Nutrizionalmente sono costituite da minerali (ferro, calcio, iodio, potassio, selenio) e vitamine, in particolare A, C e B-12. Le alghe sono anche uno degli unici “non-pesci” fonti di acidi grassi naturali a catena lunga omega-3. Tendono ad essere ricche fibre alimentari solubili e una buona fonte di proteine.

Rischi. La contaminazione microbica può verificarsi durante la crescita, la coltivazione, la raccolta, la lavorazione e la manipolazione e lo stoccaggio. Perché le alghe possono essere consumate crude, rischi microbici da tali i patogeni marini di origine alimentare sono da tenere in considerazione. Inoltre, le alghe possono bioaccumulare livelli elevati di metalli pesanti come arsenico, piombo, cadmio e mercurio. Sebbene il contenuto di iodio delle alghe vari considerevolmente per specie, molte possono averne una quantità significativa. Da valutare quando potrebbero causare un’assunzione eccessiva del minerale

…i cibi a base di cellule

Stiamo parlando della carne coltivata in laboratorio. Fin dai primi studi negli anni 2000, le metodologie di produzione alimentare sono andate bene, il che significa che ora l’industria è pronta a partire con i laboratori agli impianti di produzione.

Rischi. Diversi rischi sono citati. In particolare, si sottolinea la necessità di particolare accortezze per evitare la contaminazione microbiologica, che può verificarsi in qualsiasi momento fase del processo produttivo.

