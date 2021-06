Agricoltura biologica, l’appello delle Associazioni: subito la legge sul bio

“All’agricoltura biologica serve una legge che la valorizzi ulteriormente e orienti il settore. Una legge che spinga la ricerca, la formazione, il sistema dei controlli”. Questo l’appello lanciato oggi da Aiab, AssoBio e FederBio.

“Non solo perché c’è un mercato sempre più aperto a prodotti puliti e buoni – sottolineano le associazioni – ma soprattutto perché cresce la consapevolezza dei cittadini sui danni apportati all’ambiente e alla salute dai decenni d’industrializzazione selvaggia dell’agricoltura, un’attività che invece vive dell’equilibrio ambientale e naturale”.

Aiab, AssoBio e FederBio sostengono, dunque, il disegno di legge approvato dal Senato lo scorso 20 maggio con 195 voti, uno contrario e un astenuto. Ora la legge torna alla Camera.

“Ma il via libera finale della norma – spiegano le associazioni – potrebbe essere ostacolato a vari livelli, soprattutto dall’alzata di scudi di una parte del mondo scientifico sull’equiparazione del biologico con il biodinamico . Una polemica che – come spiega lo stesso appello – ha pochi motivi di essere”.

“L’agricoltura biologica è normata e certificata nell’Unione europea ormai da 30 anni, così come l’agricoltura biodinamica”, tanto è vero che “le normative riconoscono le pratiche agronomiche e i preparati della biodinamica”, sottoposta anch’essa al sistema di certificazione obbligatorio, ed è per questo che i prodotti biodinamici riportano il logo europeo del bio”, spiegano le associazioni che rappresentano il biologico.

L’appello evidenzia che “i prodotti biologici e biodinamici sono ottenuti sulla base di normative trasparenti e sottoposti a controlli e certificazione da parte di organismi accreditati, autorizzati e vigilati da Autorità pubbliche nazionali”.

In realtà – proseguono le associazioni – la biodinamica “nel disegno di legge è stata inserita proprio in quanto già oggi certificata biologica. Gli stessi preparati biodinamici, descritti come pratiche esoteriche, sono in realtà mezzi tecnici iscritti nell’elenco dei prodotti ammessi per il biologico dai Regolamenti UE e regolarmente autorizzati al commercio dai decreti ministeriali in vigore nel nostro Paese”.