Approvata la Legge sul Biologico, esultano le Associazioni

È arrivato ieri il via libera alla Legge sul Biologico. Il Senato, infatti, ha approvato in via definitiva il DDL n. 988 “Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell’acquacoltura con metodo biologico”.

Una notizia accolta con soddisfazione dalle diverse realtà del settore bio e ambientaliste.

Legge sul biologico, Associazioni: una norma essenziale

Esultano, dunque, AIAB, AssoBio, Associazione Biodinamica, AssocertBio e FederBio, secondo cui la tanto attesa Legge sul Biologico consentirà di “utilizzare le risorse economiche per il sostegno all’agricoltura, la promozione dei prodotti alimentari e la ricerca che l’Unione europea ha espressamente vincolato all’agricoltura biologica e biodinamica”.

Il biologico rappresenta, inoltre – per le realtà del settore – “un’occasione concreta per creare opportunità di occupazione per i giovani e per lo sviluppo economico e sociale dei territori rurali, e ricopre un ruolo centrale per il clima, per la tutela della biodiversità e per offrire soluzioni innovative per il resto dell’agricoltura”.

“L’impegno unitario delle associazioni del bio ha consentito di ottenere un grande risultato che, nonostante gli innumerevoli attacchi strumentali e gli argomenti utilizzati per screditare la biodinamica e cercare d’indebolire tutto il settore del biologico, ha permesso di approvare il testo di legge – hanno sottolineato le associazioni. – Questa norma, attesa da oltre 15 anni, è essenziale per sostenere la conversione agroecologica, consentendo anche all’Italia di avvalersi del sostegno economico dedicato a questa agricoltura sostenibile certificata, per far crescere il settore sia in termini di produzione che di consumi”.

Legambiente: finalmente una legge attenta all’ambiente e ai consumatori

Quella di ieri è “una giornata storica” per Legambiente.

“Dopo ben 13 anni, finalmente l’Italia ha la sua legge sul biologico – ha dichiarato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente – L’Italia ha finalmente una normativa che rende merito, favorendo, incentivando e promuovendo l’agricoltura bio di qualità, sostenibile, attenta all’ambiente e alla salute dei consumatori. Un’agricoltora bio di cui l’Italia è leader in Europa e di cui, in tutti questi anni, la nostra associazione si è fatta portavoce, raccontando i territori e i suoi protagonisti e chiedendo a gran voce l’approvazione di questa legge”.

