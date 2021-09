Alitalia, Codici chiede maggiore chiarezza sui voucher in scadenza

Dal 25 agosto Alitalia non vende più biglietti per voli dal 15 ottobre. Codici richiama l’attenzione sulla questione dei voucher già emessi dalla compagnia e chiede il rimborso per tutti i passeggeri

Dalla mezzanotte del 25 agosto è scattato lo stop della vendita dei biglietti Alitalia per i voli dal 15 ottobre e, dal 26 agosto, ITA (Italia Trasposto Aereo) ha avviato la vendita dei propri voli.

I passeggeri già in possesso di un biglietto Alitalia per una data successiva al 15 ottobre hanno, dunque, la possibilità di sostituirlo con un altro equivalente, gestito dalla Compagnia entro il 14 ottobre, oppure di ricevere il rimborso integrale del biglietto.

Codici richiama, però, l’attenzione sulla questione dei voucher già emessi dalla compagnia.

Alitalia, Codici: quale futuro per i voucher?

“In questi giorni si sta parlando molto dello stop alla vendita dei biglietti da parte di Alitalia – afferma Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e dei passaggi da seguire per ottenere il rimborso. Naturalmente l’uscita di scena della compagnia di bandiera e il prossimo ingresso di Ita rappresentano un fatto storico, ma non vorremmo che tutto questo oscurasse il problema dei voucher. Ci domandiamo, infatti, che fine faranno i buoni in scadenza e, di conseguenza, cosa devono aspettarsi i passeggeri”.

Codici ritiene, dunque, doveroso fare chiarezza su questo aspetto. Nel frattempo stanno già raccogliendo le segnalazioni dei consumatori, che chiedono informazioni al riguardo e temono di perdere il voucher.

“Nel passaggio da Alitalia a Ita non ci possono essere disparità di trattamento per i passeggeri – dichiara Stefano Gallotta, Responsabile Trasporti e Turismo di Codici –, tutti devono essere tutelati. Sono mesi che si discute del fondo ristori previsto dal Governo, che a nostro avviso è insufficiente. I consumatori non hanno nessuna responsabilità nella fine della compagnia di bandiera, devono essere rimborsati. Ci siamo attivati per fornire assistenza in questo nuovo fronte che si è aperto per Alitalia”.