Expo Consumatori 4.0, Sottosegretaria al Mise Ascani chiede più sicurezza su dati utenti

“Sulle infrastrutture digitali l’Italia ha un ritardo notevole rispetto al resto d’Europa, che noi vogliamo recuperare anticipando al 2026 gli obiettivi del Digital Compass”. Lo ha affermato oggi la Sottosegretaria al Mise, Anna Ascani, aprendo la seconda giornata di Expo Consumatori 4.0, la kermesse dedicata al mondo del consumerismo organizzata da Assoutenti presso l’Università Niccolò Cusano (qui il racconto della prima giornata).

“L’accesso ai tanti servizi della P.A. avviene oggi tramite il digitale, e per questo dobbiamo garantire a tutti i cittadini il diritto di accesso a tali strumenti – ha affermato la Sottosegretaria –. In tal senso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a disposizione ben 6,7 miliardi di euro da dedicare all’infrastrutturazione digitale del Paese. Abbiamo bisogno di uno sforzo ulteriore perché le imprese siano attrezzate per poter utilizzare il digitale come canale di relazione con gli utenti”.