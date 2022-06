American Academy of Dermatology: i falsi miti sull’abbronzatura

Secondo un sondaggio molti statunitensi si affidano a luoghi comuni e falsi miti sul sole. Molti però i danni che possono essere causati da una esposizione non sicura al sole. I consigli della American Academy of Dermtology

Falsi miti in materia di tintarella possono essere pericolosi. L’abbronzatura di base e senza scottatura non è innocua. Non la pensano così gli statunitensi, che secondo un recente sondaggio dell’American Academy of Dermatology credono a molti luoghi comuni sull’abbronzatura e sul sole.

Aumentano le scottature solari

L’indagine dell’Istituto americano ha riguardato oltre 1.000 adulti statunitensi rilevando un aumento significativo sia dell’abbronzatura che del numero di scottature solari nel 2021 rispetto al 2020. Secondo il sondaggio, il 63% degli intervistati ha dichiarato di essersi abbronzato nel 2021 (+ 9 % rispetto al 54% nel 2020) e il 33% ha riferito di essersi scottato dal sole nel 2021 (+8 % rispetto al 25% nel 2020). Degli intervistati che hanno riferito di essersi scottati dal sole, il 28% ha spiegato che la loro scottatura solare era abbastanza grave da rendere i vestiti scomodi. Tra coloro che sono stati scottati dal sole, i primi quattro punti in cui sono stati ustionati sono stati il viso (60%), le braccia (59%), le spalle (55%) e il collo (41%).

Troppi miti sulla tintarella

Il sondaggio ha anche rilevato che molti credono ancora a diversi miti sull’abbronzatura, che se seguiti, possono causare danni significativi alla pelle. Degli intervistati, il 45% crede a uno o più di questi miti sull’abbronzatura. Eccone alcuni: il 22% ritiene che un’abbronzatura di base prevenga le scottature e che l’abbronzatura sia sicura finché non si brucia (20%); il 18% crede che un’abbronzatura di base riduca il rischio di cancro della pelle; il 13% reputa che l’abbronzatura sia salutare. Inoltre, il 53% degli intervistati ritiene che le persone con la pelle abbronzata sembrino più sane.

Non solo. Il sondaggio ha rilevato che il 39% degli intervistati non è a conoscenza di uno o più rischi delle scottature solari: il 24% non sa che ci si può scottare al sole in una giornata nuvolosa o attraverso il finestrino di un’auto (15%). Il 9% non sa che le persone con la pelle scura possono scottarsi. Il 7% non crede che le scottature solari aumentino il rischio di cancro della pelle.

I rischi della abbronzatura non sicura

“Questo aumento delle scottature solari è molto preoccupante – ha detto il dottor Houshmand. “Sia l’abbronzatura che le scottature danneggiano la pelle. Più ti abbronzi e ti scotti, più questo danno si accumula nel tempo, aumentando il rischio di invecchiamento precoce della pelle, comprese macchie senili, cedimenti e rughe e cancro della pelle”.

Poiché l’abbronzatura e le scottature solari possono aumentare il rischio di cancro della pelle e invecchiamento precoce della pelle, l’Accademia ricorda che è fondamentale praticare il sole in modo sicuro. “L’abbronzatura è la risposta del corpo alle lesioni – ha affermato la dermatologa Elizabeth Bahar Houshmand, MD, FAAD, con sede a Dallas. “Quando ti abbronzi, metti intenzionalmente a rischio la tua salute. Se vuoi sembrare abbronzato, meglio prendere in considerazione l’utilizzo di un prodotto autoabbronzante, ma continua a usare la protezione solare con esso”. La ricerca mostra anche che basta una sola scottatura solare durante l’infanzia o l’adolescenza per quasi raddoppiare il rischio di una persona di sviluppare il melanoma, la forma più mortale di cancro della pelle.

Come proteggersi dai danni del sole

Per proteggersi dal sole e ridurre il rischio di cancro della pelle, l’American Academy of Dermatology raccomanda a tutti di praticare il sole sicuro. Di seguito 3 consigli di cui tenere conto per tutta l’estate.

Cercare ombra. I raggi del sole sono più forti tra le 10:00 e le 14:00. Se la tua ombra sembra essere più corta di te, meglio mettersi all’ombra.

Indossare indumenti protettivi dal sole, come una camicia leggera a maniche lunghe, pantaloni, un cappello a tesa larga e occhiali da sole con protezione UV, quando possibile. Per una protezione più efficace, scegliere indumenti con un numero di fattore di protezione dai raggi ultravioletti (UPF) sull’etichetta.

Applicare una crema solare ad ampio spettro, resistente all’acqua con un SPF (Fattore di Protezione Solare – Sun Protection Factor) 30 o superiore su tutta la pelle non coperta da indumenti. La crema solare ad ampio spettro fornisce protezione dai raggi UVA e UVB.

Consigli per l’uso di prodotti autoabbronzanti

L’Accademia ha messo a punto anche dei consigli su come applicare un autoabbronzante in modo da ottenere una copertura uniforme e risultati più duraturi.

Esfoliare. Usa un panno per esfoliare la pelle prima di applicare un autoabbronzante. L’uso di un prodotto esfoliante aiuterà anche a rimuovere le cellule morte della pelle.

Asciugare la pelle. Asciugare la pelle prima di applicare un autoabbronzante aiuta ad effettuare l’operazione in modo uniforme.

Applicare l’autoabbronzante in sezioni (come le braccia, poi le gambe, seguite dal busto). Massaggia l’autoabbronzante sulla pelle con movimenti circolari.

Lavare le mani dopo ogni sezione. Eviterai i palmi di colore arancione lavandoti le mani con acqua e sapone dopo aver finito di applicare l’autoabbronzante su ogni sezione del tuo corpo.

Sfumare ai polsi e alle caviglie. Per un aspetto naturale, è necessario estendere leggermente l’abbronzante dai polsi alle mani e dalle caviglie ai piedi.

Diluire sulle articolazioni. Diluire l’autoabbronzante su ginocchia, caviglie e gomiti, perché queste zone tendono ad assorbire più autoabbronzante rispetto al resto della pelle. Per diluire, strofinare leggermente con un asciugamano umido o applicare uno strato sottile di lozione sopra l’autoabbronzante.

Dare alla pelle il tempo di asciugarsi. Aspetta almeno 10 minuti prima di vestirti. Per le prossime tre ore, è meglio indossare abiti larghi e cercare di evitare di sudare.

