Green pass, Federalberghi: per accedere al ristorante dell’hotel non serve il green pass

Green pass, Federalberghi: non serve per accedere al ristorante dell'albergo (se la persona alloggia lì)

L’annuncio è di Federalberghi e fa chiarezza su una norma che finora non era chiara: per accedere ai ristoranti degli alberghi non serve il green pass. Questo quanto scrive la Federazione degli alberghi in una nota diramata nel primo pomeriggio di oggi.

Il green pass non sarà richiesto agli ospiti dell’hotel per accedere al ristorante e alla colazione. Ma sarà chiesto se il cliente è “esterno” e non alloggia nella struttura alberghiera.

«La Cabina di regia ha confermato che le persone alloggiate nelle strutture ricettive possono consumare i propri pasti al chiuso presso i ristoranti delle strutture stesse anche se non sono in possesso della certificazione verde», dice Federalberghi.

«Possiamo quindi rassicurare i nostri ospiti – ha detto il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca – sulla possibilità di usufruire normalmente dei servizi di food and beverage presso le strutture turistico ricettive, sia per la prima colazione sia per l’accesso al ristorante e al bar».

A partire dal 6 agosto (domani), i ristoranti degli alberghi dovranno invece richiedere il green pass se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna presso la struttura ricettiva.

Bocca «ringrazia il Ministro del Turismo, on.le Massimo Garavaglia, il Governo e la Conferenza delle Regioni per aver risposto alle istanze di Federalberghi con una soluzione che consente alle famiglie di trascorrere in tranquillità le proprie vacanze».